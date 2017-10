Liebe Leser,

Royal Dutch Shell konnte nun einen entscheidenden Schritt Richtung neuer Tops für sich verbuchen. Die Aktie überwand die Grenze von 26 Euro, an der die Kurse zuletzt mehrfach nach unten abgeprallt waren. Dabei könnte die Notierung jetzt neue Tops erreichen, so charttechnische Spezialisten, die nun das nächste 2-Jahres-Hoch bei 26,60 Euro vom 4. Januar in den Fokus genommen haben. Bis dahin fehlen aktuell weniger als 1,4 %, so dass mit einem schnellen Durchmarsch gerechnet ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...