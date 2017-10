Gut einen Monat ist es her, dass die irakischen Kurden für ihre Unabhängigkeit gestimmt haben. Ihr Präsident Barsani zieht sich nun aus dem Amt zurück. Zuletzt hatte er schwere militärische Rückschläge einstecken müssen.

Iraks Kurdenpräsident Massud Barsani hat seinen Rückzug angekündigt. In einem Schreiben an das kurdische Parlament habe der 71-Jährige mitgeteilt, seine Amtszeit nicht über den 1. November hinaus zu verlängern, sagte ein Regierungsvertreter am Samstagabend.

Der langjährige Chef der irakischen Kurden hatte zuletzt schwere militärische Rückschläge gegen die Streitkräfte der Zentralregierung hinnehmen müssen. Diese hatten nach ...

