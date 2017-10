Liebe Leser,

Infineon hat in den vergangenen Tagen einige starke Zeichen gesetzt. Nun gewann die Aktie erneut entscheidend hinzu und hat zahlreiche Chartanalysten hinter sich gebracht. Denn: Die Aktie konnte wieder einmal den höchsten Kurs der vergangenen 15 Jahre erringen und schob das Hoch vom 26. Oktober damit weiter nach oben. Binnen einer Woche wurden knapp 5 % gewonnen. Innerhalb von zwei Wochen hat Infineon nun sogar gut 8 % aufgesattelt, in einem Monat beträgt das Plus fast 14 ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...