Nach dem Debakel der SPD bei der Bundestagswahl gab es immer wieder Diskussionen um die Zukunft von Martin Schulz. Der Parteichef warnt nun vor Personaldiskussionen. Die Parteibasis erwarte stattdessen Einigkeit.

Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz hat die Mitglieder bei der Neuausrichtung der Partei zur Geschlossenheit aufgerufen. Die Parteibasis wolle nicht, dass die SPD sich zerlege in Flügelkämpfen und in Personalstreitigkeiten, sagte Schulz am Sonntag in Leipzig. "Die Partei erwartet Zusammenhalt." Dies sei eine von drei Grundlinien, die auf der einzigen Regionalkonferenz in den ostdeutschen Bundesländern erkennbar geworden sei.

