Mit "Green Financing" (Weber & Co.) bzw. "Impact Investing" (4-your-biz) waren zwei große September-Konferenzen im grünen Bereich. Ein Fall für ein Roundtable mit Veranstaltern und Wiener Börse. Aus zwei grünen Event-Tagen in der zweiten September-Hälfte machten wir für diese Ausgabe einen grossen Media Green Day. In den Räumlichkeiten von Weber & Co. beim Wiener Rathaus trafen Gastgeber Christoph Moser, Karsten Wöckener (White & Case), die am gleichen Tag in Wien einen B2B-Green Bond-Event veranstalteten, auf Wiener Börse Anleihen-Mastermind Florian Vanek und "Impact Investing Konferenz"-Macherin Susanne Lederer . Magazine-Herausgeber Christian Drastil moderierte diesen Green Day...

