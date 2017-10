Bereits seit Wochen thematisieren wir an dieser Stelle die angeschlagene Charttechnik von Insys Therapeutics. Im Vergleich zur letzten Kommentierung von vor knapp einer Woche ist noch einmal Zug in die Korrekturbewegung gekommen. In den letzten Wochen gingen wichtige Unterstützungen verloren. Die aus psychologischer Sicht eminent wichtige Marke von 10,0 US-Dollar konnte die Korrektur genauso ...

Den vollständigen Artikel lesen ...