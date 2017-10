DORTMUND (dpa-AFX) - Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auf Titelverteidiger Borussia Dortmund . Nach dem Top-Duell zwischen RB Leipzig und den Bayern kommt es damit erneut zu einem weiteren großen Kräftemessen im deutschen Fußball, wie die Auslosung am Sonntag in der ARD ergab.

In weiteren Bundesliga-Duellen stehen sich am 19./20. Dezember der FSV Mainz 05 und der VfB Stuttgart, Werder Bremen und der SC Freiburg, Bor. Mönchengladbach und Bayer Leverkusen sowie der FC Schalke 04 und der 1. FC Köln gegenüber.

Der VfL Wolfsburg muss zum Zweitligisten 1. FC Nürnberg, Eintracht Frankfurt tritt beim 1. FC Heidenheim an. Zweitligist FC Ingolstadt muss beim SC Paderborn 07, dem einzigen Drittligisten in der Runde der letzten 16, spielen. Das Finale findet dann am 19. Mai 2018 im Berliner Olympiastadion statt./DP/jha

