Apple hat in den vergangenen Monaten einige Male enttäuscht. Die Aktie ist in einem übergeordneten Seitwärtstrend gewesen. Nun gelang in dieser Woche ein sehr großer Kurssprung nach oben. Die Aktie überwand zum Ende der Woche auch noch die Obergrenze von 140 Euro. Nun könnte es nach Ansicht von Chartanalysten schon in der kommenden Woche auf ein neues Rekordhoch zugehen. Denn dies liegt bei 142,87 Euro und damit nur minimal über den bisherigen Notierungen. Darüber wäre es ... (Frank Holbaum)

