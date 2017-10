Berlin (ots) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) unterstützt den Vorstoß des Berliner Regierenden Bürgermeisters Michael Müller für ein solidarisches Grundeinkommen. DGB-Chef Reiner Hoffmann sagte dem Berliner "Tagesspiegel" (Montagausgabe): "Der Denkanstoß eines solidarischen Grundeinkommens geht in die richtige Richtung, wenn damit, wie von Müller angedacht, ein sozialer Arbeitsmarkt gefördert wird." Insbesondere Langzeitarbeitslosen könne so eine neue Perspektive eröffnet werden.



