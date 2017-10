Berlin (ots) - Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller erhält Unterstützung vom linken SPD-Flügel sowie aus der Linkspartei für seine Forderung nach einem solidarischen Grundeinkommen. Der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Ralf Stegner begrüßte Müllers Vorschlag im Berliner "Tagesspiegel" (Montagausgabe): "Müller will solidarische Sicherungssysteme verbessern. Das finde ich unterstützenswert". Der Berliner Linken-Bundestagsabgeordnete und Präsident der Europäischen Linken, Gregor Gysi, äußerte sich ebenfalls zustimmend. "Eine solidarische Grundsicherung ohne Sanktionen - nicht eine bedingungslose - ist dringend erforderlich", sagte Gysi dem Tagesspiegel.



