Essen (ots) - Auf den ersten Blick ist es eine gute Nachricht, dass Mütter so mutig sind, ihr berufliches Schicksal selbst in die Hand nehmen und immer häufiger ein Unternehmen gründen. Diese Risikobereitschaft fehlt Schul- und Universitäts-Absolventen viel zu oft, vor allem im von Großkonzernen geprägten Ruhrgebiet. Ein Job bei Thyssen-Krupp oder Eon ist vielleicht doch bequemer.



Die steigende Zahl der "Mompreneure" verdeutlicht aber auch, dass Mütter in der freien Wirtschaft Familie und Beruf immer noch nicht gut unter einen Hut bringen können. Entgegen allen Lippenbekenntnissen gibt es immer noch nicht im ausreichenden Maße moderne Instrumente wie Heimarbeit, flexible Arbeitszeiten und vor allem Betreuungsangebote für die Kinder. Kitas, die um 16 Uhr schließen und überdies viele Eltern abweisen müssen, weil kein Platz frei ist, sind Arbeitnehmern keine Hilfe.



Dass das Unternehmen Tagesmutter die Liste der "Mompreneure" anführt, ist deshalb keine Überraschung. Die Frauen schaffen sich damit selbst eine Existenz und anderen Eltern die Möglichkeit, ihrer Arbeit nachzugehen.



