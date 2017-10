Halle (ots) - Mit dem Wahlgang schlägt Premier Rajoy zwei Fliegen mit einer Klappe: Er sorgt dafür, dass nach der Absetzung der gesetzesbrecherischen Separatistenregierung in Barcelona so schnell wie möglich wieder eine neue reguläre Regionalregierung ins Amt kommt. Und er gibt den 7,5 Millionen Katalanen die greifbare Chance, an den Urnen einen demokratischen Ausweg aus der aktuellen politischen Sackgasse zu finden. Die Mehrheit der Katalanen, so sagen es die jüngst erhobenen Umfragen, sieht nach Wochen maximaler politischer Spannungen und wachsender gesellschaftlicher Konfrontation eine Wahl als beste Lösung an.



