Hunderttausende protestieren in Katalonien gegen die Unabhängigkeit. Das Lager der Separatisten bleibt dagegen still. Doch das dürfte sich morgen ändern, wenn die neuen Machthaber aus Madrid ihre Arbeit aufnehmen.

"Wir haben zu lange geschwiegen, aber das ist jetzt vorbei", sagt Rafael García Merino und schwenkt seine spanische Flagge. Er ist einer von Hunderttausenden Demonstranten, die sich an diesem Sonntag auf Barcelonas Straßen versammelt haben, um für die Einheit Spaniens zu demonstrieren. Einige haben auf ihre Flaggen "Alle zusammen" geschrieben - als Zeichen dafür, dass Spanier und Katalanen zusammengehören.

Nach Angaben der Societat Civil Catalana nahmen mehr als eine Million Menschen an der Demonstration teil. Die Polizei gab die Zahl mit 300.000 an. Auch Mitglieder der spanischen Zentralregierung waren unter den Teilnehmern, darunter Gesundheitsministerin Dolors Montserrat und der Vertreter Madrids in Katalonien, Enric Millo.

Ein großer Teil der katalanischen Gesellschaft sieht das jedoch anders. Der will sich von Spanien lossagen - in der Überzeugung, dass die katalanische Republik, die am Freitag illegal im Parlament in Barcelona ausgerufen wurde, ein besseres Leben ermöglicht.

"Das ist doch alles total verrückt", schimpft García Merino. "Uns geht es hier hervorragend, wir wollen das nicht aufs Spiel setzen." Er hat vor ein paar Tagen bereits sein Bankkonto in eine Filiale außerhalb Kataloniens verlegt. Nun muss er für Unterschriften zwar einige Kilometer weit bis nach Zaragossa fahren, aber dafür ist er ruhiger. "Ich hatte Angst, dass die Separatisten das Geldabheben beschränken, wenn es nach einer Unabhängigkeitserklärung zu Panik kommt", erklärt er.

Der 56-Jährige hat ...

