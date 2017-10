In der Russland-Affäre von Donald Trump hat Sonderermittler Robert Mueller nun die ersten Anklagen erhoben. Schon am Montag könnte es wohl Festnahmen geben. Im Weißen Haus liegen die Nerven blank.

Es war still geworden um die Ermittlungen zur Russland-Affäre von US-Präsident Donald Trump. So still, dass konservative Medien begannen, ihre Einstellung zu fordern. Doch jetzt zeigt sich, dass die Stille der vergangenen Wochen kein Zeichen für Ergebnislosigkeit, sondern im Gegenteil für sorgfältige und erfolgreiche Ermittlungsarbeit war.

Washington befindet sich in politischer Alarmbereitschaft, seit sich am Wochenende die Nachricht verbreitete, dass Sonderermittler Robert Mueller die ersten Anklagen vor einem Geschworenengericht erhoben hat. Nach übereinstimmenden Berichten von CNN und Wall Street Journal könnten schon an diesem Montag Festnahmen folgen. Der Verdacht auf illegale Kontakte zu russischen Geheimdiensten hat sich zu einer schweren Belastung für Trump entwickelt. Seine Gegner jubeln bereits: "Its Mueller Time". Doch wie eng es für die Regierung tatsächlich wird, ist derzeit nur schwer abzuschätzen.

Der frühere FBI-Direktor Mueller soll im Auftrag des Justizministeriums die Einmischung Moskaus in die amerikanischen Präsidentschaftswahlen aufklären. Gegen wen sich seine Anklagen richten, ist noch nicht bekannt. Die Spekulationen überschlagen sich. Als wahrscheinlich gilt jedoch, dass die Beschuldigten aus dem politischen, vielleicht sogar dem familiären Umfeld des Präsidenten stammen. Im Juli hatten FBI-Agenten das Haus von Trumps Wahlkampfmanager Paul Manafort in Virginia durchsucht. Eine Anzeige gegen ihn könnte auch ein strategischer Zug von Mueller sein, um Manafort zur Kooperation bei den Ermittlungen ...

