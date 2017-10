Dass eine pflanzenbasierte Ernährung immer beliebter wird, beweist die steigende Anzahl der Veganer und Vegetarier in der Bevölkerung. Auch das Angebot an pflanzlichen Produkten hat sich in den letzten Jahren deutlich vergrößert. In Deutschland ernähren sich rund 8 Millionen Menschen vegetarisch und 1,3 Millionen Menschen vegan. Bildquelle: Shutterstock.com Diese...

Den vollständigen Artikel lesen ...