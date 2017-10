Der Nikkei startet schwach in die neue Woche. Die Anleger erwarten Zinsentscheidungen der japanischen Notenbank. Im Mittagshandel am Montag tritt der Leitindex Nikkei auf der Stelle und der Topix gibt leicht nach.

Nach dem jüngsten Höhenflug hat die Tokioter Börse am Montag eine Verschnaufpause eingelegt. Vor den Zinsentscheidungen der japanischen Notenbank am Dienstag und der US-Notenbank am Mittwoch am Markt wagten sich die Anleger kaum aus der Deckung, sagte Analyst Hikaru Sato vom Broker Daiwa Securities. Zwar werde in Japan keine Änderung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...