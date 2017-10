FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Neuwahlen/Katalonien:

"(...) Doch selbst wenn die Separatisten, was sehr zu begrüßen wäre, über ihren Schatten springen, wird die Wahl den Konflikt nicht beenden. Sollten die Anhänger der Unabhängigkeit gewinnen, was nicht auszuschließen ist, hätten sie ein echtes Mandat für ihr Ziel. Dann müsste Madrid anders als bisher auf ihre Bestrebungen reagieren. Verlieren sie, dann sind sie immer noch Vertreter einer Minderheit, die so groß ist, dass sie in einer Demokratie nicht einfach übergangen werden kann. Um sie zurückzugewinnen, müsste die spanische Regierung ernsthaft auf die Katalanen zugehen. In beiden Fällen lautet die Frage: Wäre Ministerpräsident Rajoy dazu bereit?"/be/DP/jha

AXC0015 2017-10-30/05:35