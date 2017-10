MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu einem FDP-Finanzminister:

"Der FDP hat in der Westerwelle-Ära unter Finanzpolitik vor allem eines verstanden: die Steuern zu senken, gerade für Besserverdiener. Von Christian Lindner hört man dazu wenig. Er will den Soli abschaffen, ja, aber in erster Linie für niedrige und mittlere Einkommen. Stattdessen begründet er den Anspruch, den die Liberalen aufs Finanzministerium erheben, insbesondere mit der Euro-Politik. Genau das aber macht viele in der Union misstrauisch. Denn die Liberalen fordern eine Abkehr von der bisherigen Linie. Lindner und die Seinen sind, wenn es um eine aktivere Wirtschaftspolitik geht, wie sie viele EU-Staaten fordern, weniger generös als die Kanzlerin - und weit weniger generös als deren wichtigster europäischer Verbündeter, der französische Präsident Emmanuel Macron. In der Union fragen sich daher viele: Kann es gutgehen, wenn ein FDP-Finanzminister ständig dies und die CDU-Kanzlerin ständig jenes in Europa durchsetzen will?"/be/DP/jha

