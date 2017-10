BERLIN (dpa-AFX) - Tagesspiegel" zu Reformationstag als Feiertag:

"Befindet sich das Land nicht gerade auf der Suche nach dem, was es eigentlich ausmacht? Nach Identität und Zusammenhalt und Heimat? Da liegt eine Antwort direkt vor uns, eine ganz einfache und doch sehr komplexe: die Reformation. Seit 500 Jahren wirkt sie nun nach, und vielleicht gibt es keinen Feiertag, der so gut zu diesem Land, dieser Gesellschaft und der deutschen Geschichte passt wie dieser. Dieser 31. Oktober ist so voll und reich beladen, dass man gut und gerne dauerhaft einen bundesweiten Feiertag daraus machen kann. Es wäre ein Feiertag für Sprache und für Bildung, für Fortschritt und für Freiheit. Also für all das, auf das sich viele Menschen in diesem Land berufen und manche sich auch etwas einbilden."/be/DP/jha

