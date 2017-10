Wann bei Mietrückstand die Kündigung droht, Kosten für das Arbeitszimmer absetzbar und ein Expertenrat zum Thema Fondbesteuerung. Die Steuer- und Rechtstipps der Woche.

Arbeitszimmer: Kosten sind absetzbar

Einige Berufstätige bekommen jetzt mehr Spielraum, die Ausgaben für ein Arbeitszimmer zu Hause steuerlich abzusetzen. In vielen Fällen klappt das heute nicht mehr. So kommt es darauf an, ob neben dem Arbeitszimmer ein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht und ob das Arbeitszimmer "den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet". Bildet das Arbeitszimmer nicht den beruflichen Mittelpunkt, steht aber kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung - etwa bei Lehrern für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts -, werden Kosten berücksichtigt, allerdings bis maximal 1250 Euro im Jahr. Steht das Arbeitszimmer zu Hause im Mittelpunkt des Jobs und gibt es keinen anderen Arbeitsplatz, werden Kosten sogar in voller Höhe anerkannt. Teilweise umstritten war bislang, wie viel Abzug bei einem zwar beruflich im Mittelpunkt stehenden Homeoffice möglich ist, wenn es noch einen anderen Arbeitsplatz gibt. Rein vom Wortlaut des Gesetzes her wäre hier gar kein Steuerabzug drin gewesen. Doch das Bundesfinanzministerium hat den Finanzämtern nun eine für Steuerzahler deutlich günstigere Vorgehensweise aufgetragen: Auch in diesem Fall dürften Kosten voll abgesetzt werden (IV C 6 - S 2145/07/10002:019).

Mietrückstand: Wann die Kündigung ...

