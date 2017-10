Die Vernunft trotzt dem Weltspartag - das Sparbuch ist keine Lösung!

Es ist mal wieder so weit: Es ist Weltspartag. In Zeiten von Nullzinsen ist dieser Tag eigentlich ein Anachronismus. Dennoch erinnert er jung und alt daran, dass Geld gespart werden kann und sich dort vermehrt. Wenn die Deutschen nun ihrer Geld steht auf Sparbücher nun in Aktien investieren, wäre der Tag in der Tat noch zeitgemäß.

Erziehung zum Sparen. Die Entstehung des Weltspartags fußt auf den Erfahrungen der Hyperinflation zwischen 1919 und 1923. Als sich im Oktober 1924 zahlreiche Sparkassen aus den verschiedensten Ländern zum 1. Internationalen Sparkassenkongress in Mailand trafen, galt des Menschen wieder den Sinn des Sparens zu verdeutlichen.

Zu diesem Zweck wurde der Weltspartag ins Leben gerufen - immer in der letzten Oktoberwoche. In Deutschland ist es traditionell der letzte Arbeitstag vor dem 31. Oktober.

