Big-Heart-Stiftung hat bereits mehr als 647.000 Menschen in 10 Ländern Hilfe in Sachen Gesundheit, Bildung und Notsituationen geleistet.

In einem bedeutenden Schritt zur Verstärkung ihrer laufenden lebensrettenden Hilfsaktionen hat die Big-Heart-Stiftung (BHS), eine der weltweit führenden humanitären Hilfsorganisationen mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Scheich Sultan bin Ahmed Al Qasimi, Vorsitzender des Sharjah Media Council, zum Beauftragten für humanitäre Hilfe ernannt.

Sheikh Sultan bin Ahmed Al Qasimi during his visit to Al Zaatari Refugee Camp (Photo: Business Wire)

Die BHS wurde 2013 im Rahmen einer Spendenkampagne ins Leben gerufen und 2015 in eine vollwertige humanitäre Stiftung umgewandelt. Seitdem hat sie die Lebensumstände von mehr als 600.000 Flüchtlingen und hilfsbedürftigen Menschen positiv beeinflusst, insbesondere für Frauen und Kinder, die aus diversen von Krieg und Krisen betroffenen Ländern geflüchtet sind, darunter Palästina, Libanon, Syrien, Irak, Jordanien, die Türkei, Ägypten und Indonesien.

Die BHS hat ihren Sitz in Schardscha, dem drittgrößten Emirat der VAE, und befindet sich unter der Leitung Ihrer Hoheit Sheikha Jawaher bint Mohammed Al Qasimi, der Gattin Seiner Hoheit des Regenten von Schardscha. Die Ernennung des Beauftragten erfolgte in Anerkennung der bemerkenswerten gemeinnützigen Arbeit von Scheich Sultan bin Ahmed Al Qasimi in den gesamten VAE und der MENA-Region.

Als Beauftragter der BHS für humanitäre Hilfe wird Scheich Sultan bin Ahmed Al Qasimi zur Mobilisierung der regionalen und internationalen Gemeinschaft im Bereich der Unterstützung und Interessenvertretung von Flüchtlingen und hilfsbedürftigen Menschen in der ganzen Welt beitragen. Des Weiteren wird er die Stiftung beim Aufbau stärkerer humanitärer Partnerschaften in den VAE, der Region des Golfrates und darüber hinaus unterstützen.

Mit dieser Ernennung wird die führende Rolle von Schardscha in der internationalen Gemeinschaft untermauert, wo dieses Emirat humanitäre Kampagnen weltweit vorantreibt und fördert.

Die BHS spielt ferner eine bedeutende Rolle, um die Zusammenarbeit mit lokalen und regionalen Behörden, internationalen humanitären Organisationen und UN-Agenturen zu erleichtern. Die Stiftung und ihre Partnerorganisationen sind in diversen Ländern und Gebieten tätig von Großstädten bis hin zu abgelegenen Dörfern und passen ihre Programme an die unterschiedlichen Realitäten individueller Konfliktgebiete an.

Wenn Sie die Bemühungen der BHS für Menschen, die dringend humanitäre Hilfe benötigen, finanziell unterstützen möchten, dann besuchen Sie bitte die Spendenseite der Stiftung unter: http://tbhf.ae/donate-bigheart/

