Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

WELTHANDEL - Um bis zu 3,9 Prozent könnte das globale Geschäft zulegen, sagt die Welthandelsorganisation WTO voraus. Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet gar mit einem Plus von 4,2 Prozent in diesem und 4 Prozent im nächsten Jahr. Noch zu Jahresbeginn trauten die WTO-Experten dem Welthandel höchstens ein Plus von 2,4 Prozent zu. "Gründe für die neue, höhere Schätzung sind die anschwellenden Handelsströme in Asien und die Erholung der Importnachfrage in Nordamerika", sagte WTO-Generaldirektor Roberto Azevêdo. (Handelsblatt S. 4f)

NIEDRIGZINSEN - Der Staat profitiert massiv von der Niedrigzins-Politik der Europäischen Zentralbank. Bis 2020 wird der Bund auf seine 1,3 Billionen Schulden 109 Milliarden Euro weniger Zinsen zahlen müssen als seit 2014 zunächst eingeplant. Das schreibt der Bun-des-rech-nungs-hof in seinem Be-richt zur neuen Wahlperiode. Der Anteil der Steuereinnahmen, der direkt in Zinszahlungen fließt, sei so gering wie seit 40 Jahren nicht mehr, heißt es. Gleichzeitig warnt der Rechnungshof allerdings: "Sollte das Zinsniveau auf mittelfristige Sicht wieder steigen, würde dies relativ schnell und spürbar die Zinslast des Bundes erhöhen." (Bild)

KLIMASCHUTZ - Zwischen Wunsch und Wirklichkeit klaffen im Klimaschutz breite Schneisen. Deutschland läuft jüngsten Berechnungen zufolge Gefahr, seine Ziele zur Reduktion von Treibhausgasemissionen bis 2020 krachend zu verfehlen. Doch während Grünen-Politiker das zum Anlass nehmen wollen, die Anstrengungen zu verstärken, wird in einem internen Papier der Bundesregierung davor gewarnt, die Ziele mit aller Gewalt und hohen Kosten erreichen zu wollen. In dem Papier heißt es, es müsse "eine ehrliche Diskussion über mögliche Konsequenzen" aus der sich abzeichnenden Zielverfehlung geführt werden. (Handelsblatt S. 6)

BESCHÄFTIGUNG - Das Ifo-Beschäftigungsbarometer ist leicht von 112,3 Punkten im September auf 112,0 Punkte im Oktober gesunken. "Das Tempo des Beschäftigungsaufbaus verlangsamt sich", sagt Ifo-Experte Klaus Wohlrabe. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer basiert auf einer monatlichen Befragung von circa 9.500 Unternehmen über ihre Beschäftigungsabsichten. Leicht gesunken ist die Einstellungsbereitschaft aber nur bei den Dienstleistern und hier nur graduell. In der Industrie, hier vor allem im Maschinenbau und in der Elektrotechnik, am Bau und im Handel werden unvermindert Beschäftigte gesucht. "Die Bauunternehmer stoßen beim Beschäftigungsaufbau nach und nach an ihre Grenzen", berichtet Wohlrabe. Fast jede fünfte Firma aus dieser Branche habe Schwierigkeiten, offene Stellen zu besetzen. (Handelsblatt S. 5)

GLASFASER - "Die meisten Deutschen leben nicht in den Großstädten", sagte Katherina Reiche, Hauptgeschäftsführerin des Verbandes Kommunaler Unternehmen (VKU). Der Staat dürfe sich nicht aus der Fläche zurückziehen, "sonst missbrauchen andere das entstandene Vakuum". Insgesamt, sagt Reiche, müsse man mittelfristig über Größenordnungen von mehr als 10 Milliarden Euro für die Förderung des Glasfaserausbaus auf dem Land sprechen. Aus Sicht des VKU ist der Glasfaserausbau das wichtigste Infrastrukturprojekt der Legislaturperiode. (FAZ S. 17)

EZB - Jan Smets, Chef der belgischen Notenbank und EZB-Ratsmitglied, warnt vor einer Gewöhnung an eine schwächere Preisentwicklung. "Wir dürfen nicht zufrieden sein, wenn die Inflation unter unserem Ziel bleibt", sagt er in einem Interview. (Handelsblatt S. 30/Welt S. 9)

JAMAIKA - Die Wirtschaft macht Druck auf die Jamaika-Verhandlungspartner. Vor den Sondierungen über Arbeit und Soziales fordert Michael Hüther, Chef des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), die Rückabwicklung der Rente mit 63. Die Arbeitgeber wollen eine Obergrenze für Sozialabgaben in Höhe von 40 Prozent festschreiben. (Welt S. 1)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/jhe

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2017 01:19 ET (05:19 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.