SARATOGA (USA), 25. Oktober 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heute hat das Silicon-Valley-Unternehmen CapsoVision, Inc. Bekanntgegeben, dass sein CapsoCam Plus System jetzt auch zur Anwendung bei Patienten im Alter von 2 Jahren und darüber CE-zertifiziert ist. Das System ist das einzige kabellose Kapselendoskopie-System auf dem Markt, das eine vollständige laterale 360-Grad- Panoramabildgebung der Dünndarmschleimhaut ermöglicht.

"Gastroenterologen und Patienten haben uns berichtet, dass das CapsoCam Plus in der Anwendung im Vergleich zu anderen Kapselendoskopiesystemen bequem und zweckmäßig ist", so Johnny Wang, Präsident von CapsoVision. "Da bei CapsoCam Plus die Patienten keinen Datenempfänger tragen müssen, wie es bei herkömmlichen Kapselendoskopen der Fall ist, kommen diese Vorteile besonders zum Vorschein, wenn es sich um junge Patienten und ihre Betreuer handelt."

Die Häufigkeit von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) bei pädiatrischen Patienten nimmt weltweit zu, besonders in Europa. Laut einem jüngst erstellten Bericht, der von der gemeinnützigen Organisation United European Gastroenterology in Auftrag gegeben wurde, treten inzwischen 20-30 Prozent aller CED-Fälle im Kindesalter auf.1 Kapselendoskopie ist eines der Instrumente, die von pädiatrischen Gastroenterologen eingesetzt werden, um Anomalien des Dünndarms zu erkennen, die zu einer CED-Diagnose führen könnten.

Dr. Salvatore Oliva, pädiatrischer Gastroenterologe an der Sapienza-Universität in Rom, Italien, wird am 31. Oktober 2017 anlässlich der United European Gastroenterology Week (UEGW) in Barcelona sowohl am Stand von CapsoVision als auch bei einer abendlichen Podiumspräsentation zum Thema Anwendung von CapsoCam Plus bei Patienten im Alter von 2 Jahren und darüber sprechen. Weitere Informationen sind bei CapsoVision.com/events erhältlich.

Über CapsoVision, Inc.

CapsoVision, Inc. ist ein im Silicon Valley angesiedelter Innovator für Medizinprodukte. Mit Hilfe seiner unkonventionellen Denkweise und seinen großartigen Mitarbeitern strebt das Unternehmen danach, Ärzten und Patienten durch innovative Technologien mehr Möglichkeiten zu bieten, die zu besseren klinischen Ergebnissen und höherer Lebensqualität führen. CapsoVision ist gegenwärtig in über 70 Ländern durch starke Vertriebspartner vertreten.

Die Innovationen, die im CapsoCam-Plus-System eingebettet sind, erleichtern die Arbeitsweise des Arztes bei der Beobachtung und Diagnose von Anomalien des Dünndarms und bieten Patienten gleichzeitig beispiellosen Komfort, Bequemlichkeit und Freiheit. CapsoCam setzt mit seiner innovativen kabelfreien Technologie, die eine laterale 360- Grad- Panoramaansicht ermöglicht, neue Standards in der Kapselendoskopie. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website CapsoVision.com.

Medienkontakt

Kristin Schaeffer

814-360-0660

E-Mail: Kristin@klunkmillan.com (mailto:Kristin@klunkmillan.com)

