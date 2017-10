Düsseldorf (ots) - Sven Lehmann, Chef der NRW-Grünen, fordert eine Abschaffung des Bildungs- und Teilhabepaketes für Kinder aus Familien mit geringem Einkommen. Stattdessen müsse eine neue Bundesregierung einen "Systemwechsel" hin zu einer unbürokratischen Kindergrundsicherung vollziehen. "Jamaika muss sich daran messen lassen, ob es spürbar Kinderarmut verringert", sagte Lehmann der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Montagausgabe) vor den nächsten Sondierungsgesprächen zwischen Union, FDP und Grünen. "Wir wollen das Bildungs- und Teilhabepaket abschaffen, denn es ist bürokratisch und erreicht nur etwa die Hälfte der Kinder, denen es zusteht", sagte der Bundestagsabgeordnete. Antragshürden, Unwissenheit und Scham verhinderten oft, dass Kinder die Unterstützung bekämen, die ihnen zustehe.



Lehmann: "Stattdessen wollen wir einen höheren Kinderregelsatz und kostenfreien Zugang zu Mittagessen und Sportangeboten. Was nützt ein Mittagessen für einen Euro, wenn einige Kinder selbst diesen Euro nicht aufbringen können?" Dass in Deutschland jedes fünfte Kind in Armut lebe, sei nicht hinnehmbar. "Mit etwas mehr Kindergeld oder höheren Freibeträgen ist das Problem nicht zu lösen. Davon haben Kinder in ärmeren Familien nichts", so Lehmann.



OTS: Westdeutsche Allgemeine Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55903 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55903.rss2



Pressekontakt: Westdeutsche Allgemeine Zeitung Zentralredaktion Telefon: 0201 - 804 6519 zentralredaktion@waz.de