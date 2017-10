Dt. Telekom-Anleihe mit Cap mit 10% Verlustrisiko und 30% Chance

"Strukturierte Anlageprodukte" bieten im Vergleich zu direkten Aktien- oder Indexveranlagungen den absoluten Mehrwert, dass sie das Verlustrisiko der Direktveranlagung reduzieren können und auch in seitwärts oder leicht negativ laufenden Marktphasen positive Renditen ermöglichen. Als "Tauschgeschäft" für das geringere Verlustrisiko akzeptieren Investoren mit diesen Produkten die Begrenzung des Gewinnpotenzials, das bei einer direkten Aktien- oder Indexveranlagung - zumindest theoretisch - unbegrenzt ist. Darüber hinaus ist die Bonität des Emittenten, der das Zertifikat oder die Anleihe anbietet, zu beachten.

Wer nun ein Investment in die von der Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 20 Euro als "Kauf" oder "Halten" eingestuften Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) in Erwägung zieht, könnte einen Blick auf die derzeit zur Zeichnung angebotene BNP-90% Anleihe mit Cap auf die Deutsche Telekom-Aktie werfen.

10% Verlustrisiko, 30% Chance

Der Deutsche Telekom-Schlusskurs vom 17.11.17 wird als Startkurs für die Anleihe festgeschrieben. Bei 130 Prozent des Startkurses wird sich der Cap befinden, bei 90 Prozent des Startkurses wird die Barriere liegen. Die Partizipationsrate an Kursbewegungen der Deutsche Telekom-Aktie von der Barriere bis zum Cap beträgt 100 Prozent.

Am 17.11.21 wird der dann aktuelle Aktienkurs mit dem Startwert verglichen. Befindet sich der Aktienkurs in vier Jahren mit 30 Prozent oder mehr gegenüber dem Startwert im Plus, dann wird die Anleihe mit dem Cap in Höhe von 130 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt. Beträgt der Kursanstieg der Deutsche Telekom-Aktie nur 25 Prozent, so wird der Rückzahlungsbetrag bei 125 Prozent des Ausgabepreises liegen. Befindet sich die Aktie an diesem Tag mit 5 Prozent im Minus, dann wird die Rückzahlung mit 95 Prozent erfolgen usw.

Bei einem Kursverlust von mehr als 10 Prozent wird die bei 90 Prozent des Startkurses liegende Barriere das maximale Bruttoverlustrisiko auf 10 Prozent begrenzen, da die Anleihe in diesem Fall mit 90 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt wird.

Die Deutsche Telekom-90% Anleihe mit Cap, fällig am 24.11.21, ISIN: DE000PR8EU74, kann noch bis 17.11.17 mit 1.000 Euro plus 1,5% Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Mit dieser teilgeschützten Anleihe auf die Deutsche Telekom-Aktie können Anleger in den nächsten vier Jahren innerhalb einer Bandbreite von minus 10 bis plus 30 Prozent vollständig an den Kursänderungen der Aktie teilhaben.

Quelle: zertifikatereport.de