Bei dem jüngsten Gap könnte es sich um ein Erschöpfungs-Gap handeln. Also ein Gap, welches nach einer langen Kursrallye auftritt und auf das baldige Ende dieser Rallye hinweist.

Allerdings hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass üblicherweise gut funktionierende Indikatoren und Signalgeber in der Rallye 2017 kaum Bedeutung haben. So wurde zum Beispiel die Saisonalität weitgehend außer acht gelassen. Das könnte aber auch bedeuten, dass die nun erwartete Jahresendrallye ebenfalls ausfällt. Der Markt ist ja schon enorm gestiegen.

Das ist aber nur eine Vermutung. Was kann man jetzt machen? Im Bereich um 13.250 Punkte am Fibonacci-Fächer auf Umkehrsignale achten.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 13.217 Punkten, nachbörslich bei 13.223 Punkten.

Oberer Fibonacci-Fächer (Tageschart), und obere Trendkanalbegrenzung (Wochenchart) erreicht! Hier auf Umkehrsignale achten.

Elliottwellen-Analyse sieht DAX-Verlaufshoch bei 13.250 Punkten.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Ab Mitte Oktober langsamer Start der Jahresendrallye.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Ab Mitte Oktober langsamer Start der Jahresendrallye.

Gebert-Börsenindikator (Oktober)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator ...

Den vollständigen Artikel lesen ...