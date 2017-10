The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.10.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.10.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1266622031 SG ISSUER 15/20 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1391064158 BNP PARIBAS 16-20 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1391066013 BNP PARIBAS 16-21 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1240271368 CA CIB 15/19 MTN BD03 BON INR N

CA XFRA XS1262109900 BNP PARIBAS 15/20 MTN BD03 BON INR N

CA XFRA XS1369735680 GOLDM.S.GRP 16/21 MTN BD03 BON BRL N