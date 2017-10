The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.10.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.10.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA BZ6A XFRA AT0000A0KQ52 KAPSCH TRAFFIC. 10-17 BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0118596888 B.N.G. 10/17 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A0PNAA9 DT.PFBR.BANK IS551VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A161VE8 IKB DT.IND.BK.MTN 15/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1E8RP4 BERLIN HYP AG IS56 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1HAUE1 UNICR.BK IR.12/17 FLR MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2BPCD0 KRED.F.WIED.16/31 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB5N98 BAY.LDSBK.IS.S.30434 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK6DYX5 DEKABANK DGZ IHS.S.5018 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1J7J1 DZ BANK IS.A407 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000EH093K2 COBA MTH E2238 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS0778476340 AVIVA PLC 12/UND. BD00 BON USD N

CA XFRA DE000NLB65C2 NORDLB 2 PHASEN-BD. 49/11 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000WGZ2AL8 DZ BANK IS.A539 BD01 BON EUR N

CA 7AFF XFRA US00828EBH18 AFR. DEV. BK 15/17 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA USP7807HAK16 PETROLEOS D VEN.10/17REGS BD01 BON USD N

CA XFRA DE000BLB2C86 BAY.LDSBK.IS.S.31382 VAR BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4QV6 HSH NORDBANK ZS 15 14/17 BD02 BON EUR N

CA JCNA XFRA US478373AB95 JOHNSON CONTROLS 14/17 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1028950704 EC FINANCE 14/21 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1132503308 BK NOVA SCOTIA 14/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1132514172 BK NOVA SCOTIA 14/17 FLR BD02 BON GBP N

CA A75A XFRA XS1137505290 ALLIANCE AUTO.F. 14/21 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1140834026 CA CIB 14/19 MTN BD02 BON NZD N