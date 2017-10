FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.10.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 31.10.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.10.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 31.10.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

0E41 XFRA US29336T1007 ENLINK MIDSTREAM UTS 0.219 EUR

571 XFRA US03675Y1038 ANTERO MIDSTR.GP LP -,01 0.051 EUR