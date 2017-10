FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.10.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.10.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

SNO XFRA HK0083000502 SINO LD CO.

4IL1 XFRA IT0005283111 IL SOLE 24 ORE S.P.A.

BBU XFRA KYG1179M1078 BLOOMAGE BIOTECH. HD -,01

UFG XFRA ES0118900010 FERROVIAL S.A.INH. EO-,20

VR6 XFRA CA92647B1013 VICTORY RESOURCES CORP.

PG81 XFRA US72651A2078 PLAINS GP HLDGF LP UTS A