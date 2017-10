UBS streicht wegen Brexit 250 Stellen in London >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » voestalpine und Wienerberger vs.... » (Peer Group Watch Runplugged Running... Großbank UBS streicht wegen Brexit 250 Stellen in London UBS streicht in London 250 Stellen aufgrund des Brexits. Die Großbank beschäft aktuell rund 5000 Mitarbeiter in der britischen Hauptstadt.

