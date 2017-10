Zürich, 30. Oktober 2017

Swiss Life geht strategische Partnerschaft mit bexio ein

Swiss Life geht eine strategische Partnerschaft mit dem Business-Software-Anbieter bexio ein und wird gleichzeitig einer der grössten Aktionäre des Unternehmens. KMU profitieren künftig von einer einfachen und nahtlosen Integration von Vorsorgelösungen und Personenversicherungen in die webbasierte Lohnbuchhaltung von bexio.

Swiss Life investiert in bexio und wird zu einem der grössten Aktionäre des führenden Schweizer Anbieters von webbasierter Business Software für Kleinunternehmen. Über die Höhe der Beteiligung wurde Stillschweigen vereinbart. Zudem wird Markus Leibundgut, CEO Swiss Life Schweiz, neues Verwaltungsratsmitglied von bexio. Das Start-up zählt bereits über 10 000 Kunden und beschäftigt 50 Mitarbeitende am Standort Rapperswil. Mit seinen webbasierten Services - dazu gehören beispielsweise effiziente Systeme zur Auftragsabwicklung oder zur automatisierten Lohnbuchhaltung - spricht bexio dasselbe Kundensegment an wie Swiss Life.

Mit einzigartiger Integration das Leben der KMU vereinfachen

«KMU profitieren ab Mitte 2018 von einer nahtlosen Integration der Vorsorgelösungen von Swiss Life in die Lohnbuchhaltung von bexio», sagt Markus Leibundgut. Die Kunden können das Angebot zudem individuell, einfach und modular um eine Unfall- oder Krankentaggeldversicherung ergänzen. «Diese Innovation ist europaweit einzigartig. Für die Kunden entfällt so der enorme administrative Aufwand für die Verwaltung ihrer Vorsorge und der Personenversicherungen.»

Wachstum über gemeinsamen Kundenzugang

Jeremias Meier, Mitgründer und CEO von bexio: «Mit Swiss Life haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der unsere Wachstumsambitionen über einen zusätzlichen Kundenzugang unterstützt. Gleichzeitig bauen wir über die Lancierung der ersten Schweizer Lohnbuchhaltung mit integriertem Versicherungsschutz gemeinsam die bestehenden Angebote aus.» Swiss Life wird ausgewählten bestehenden und potenziellen Unternehmenskunden das Angebot von bexio zugänglich machen. Markus Leibundgut: «Diese Kooperation ist für Swiss Life ein weiterer wichtiger Schritt, um unseren Kunden auch in Zukunft neue und innovative Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können, die dem wachsenden Kundenbedürfnis nach Einfachheit in einer zunehmend digitalisierten Arbeitsumgebung entsprechen.»

Swiss Life

Die Swiss Life-Gruppe ist ein führender europäischer Anbieter von umfassenden Vorsorge- und Finanzlösungen. In den Kernmärkten Schweiz, Frankreich und Deutschland bietet Swiss Life über eigene Agenten sowie Vertriebspartner wie Makler und Banken ihren Privat- und Firmenkunden eine umfassende und individuelle Beratung sowie eine breite Auswahl an eigenen und Partnerprodukten an.

Die Beraterinnen und Berater von Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Proventus und Chase de Vere wählen anhand des Best-Select-Ansatzes die für ihre Kunden passenden Produkte am Markt aus. Swiss Life Asset Managers öffnet institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu Anlage- und Vermögensverwaltungslösungen. Swiss Life unterstützt multinationale Unternehmen mit Personalvorsorgelösungen und vermögende Privatkunden mit strukturierten Vorsorgeprodukten.

Die Swiss Life Holding AG mit Sitz in Zürich geht auf die 1857 gegründete Schweizerische Rentenanstalt zurück. Die Aktie der Swiss Life Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SLHN). Zur Swiss Life-Gruppe gehören auch die Tochtergesellschaften Livit, Corpus Sireo und Mayfair Capital. Die Gruppe beschäftigt rund 7800 Mitarbeitende und rund 4800 lizenzierte Finanzberaterinnen und -berater.

bexio

bexio ist einer der Marktführer cloudbasierter Business Software für Schweizer Kleinunternehmen, Selbstständige und Startups. Das Fintech-Startup deckt die gesamte Administration eines KMU in einer Lösung ab: Beginnend mit der Erstellung von Offerten über automatisierte Rechnungs- und Mahnläufe bis zum integrierten E-Banking und der Online-Buchhaltung mit direktem Treuhänder-Zugang. Bereits über 10'000 Kunden vertrauen dem besten Software-Startup der Jahre 2016 und 2017. (www.bexio.com: http://www.bexio.com)