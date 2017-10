FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag etwas von seinen Verlusten der vergangenen Tage erholt. Die Gemeinschaftswährung kostete am Morgen 1,1615 US-Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1605 Dollar festgesetzt.

Vor dem Wochenende war der Euro mit 1,1575 Dollar auf den tiefsten Stand seit Mitte Juli gefallen.Belastet wird die Gemeinschaftswährung vor allem durch die Aussicht auf eine anhaltend lockere Geldpolitik der EZB. Darüber hinaus sorgt die politische Krise zwischen Spanien und Katalonien für Unsicherheit unter Anlegern. Hinzu kommen zuletzt robuste Konjunkturdaten aus den USA./bgf/oca

ISIN EU0009652759

AXC0041 2017-10-30/07:34