Christian Drastil: Nach Börsegang und zwei schwachen Sekundärmarkttagen: Jetzt die Bawag-Aktie kaufen? (Postings werden auf unserer Website gebracht) 3 Kommentare M. F.: Ich bin ziemlich erschrocken über die hohen Vorstandgehälter, die sogar unseren Lieblingsklassenfeind Treichl arg in den Schatten stellen :o ... ich verbrenne mir grad die Finger und hoff, dass ich ohne nennenswerten Verlust wieder rauskomm :o T. P.: Der USP der bawag ist die Kooperation mit der Post. ... Als Startansage das in Frage zu stellen war ungeschickt, aus meiner Sicht. Ohne PSK ist die bawag eine wurschtbank. Also mir wurscht. D. K.: hab sie eh nicht gekauft, hätte ich sie, würde ich sie abstoßen. außer dem hype eines ipos an der Wiener...

