Scorpio Gold erzielt im Betrieb Mineral Ridge in Nevada im 3. Quartal 2017 eine Produktionsmenge von 4.935 Unzen Gold

Vancouver, 27. Oktober 2017 - Scorpio Gold Corporation (Scorpio Gold oder das Unternehmen) (TSX-V: SGN) gibt das Betriebsergebnis im dritten Quartal (3. Quartal) 2017 für das Projekt Mineral Ridge in Nevada, an dem das Unternehmen zu 70 % beteiligt ist, bekannt.

Im 3. Quartal 2017 wurden im Betrieb Mineral Ridge insgesamt 4.953 Unzen Gold und 2.588 Unzen Silber gegenüber 9.981 Unzen Gold und 4.630 Unzen Silber im 3. Quartal 2016 produziert. Die Produktion in den ersten neun Monaten von 2017 umfasste insgesamt 15.336 Unzen Gold und 7.947 Unzen Silber, was einem Rückgang von 46,3 % bzw. 38,3 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2016 entspricht. Die geringere Metallproduktion ist auf die geringeren Förder- und Verarbeitungsmengen infolge der abnehmenden Größe der Betriebe Mary LC und Brodie sowie des langsameren Abbaus zurückzuführen, da die Produktion in diesen Betrieben zurückgeschraubt wird.

Die aktuellen Förderaktivitäten werden voraussichtlich noch bis Ende der ersten Woche im November 2017 andauern. Anschließend wird der Förderbetrieb ausgesetzt und die Firma Mine Technical Services (MTS) wird eine Bewertung der noch in der Mine verbliebenen Ressourcen durchführen und daraus eine NI-43-101-konforme Ressourcen- und Reservenschätzung sowie einen neuen Abbauplan erstellen. Auf Grundlage der positiven Ergebnisse der vor Kurzem durchgeführten Machbarkeitsstudie bemüht sich das Unternehmen um eine Finanzierung für die Errichtung einer Verarbeitungsanlage mit 4.000 Tonnen Tageskapazität, die auf einer CIL-Laugung und einem Kreislauf für die Trockenrückstände basiert. Außerdem will das Unternehmen dem Laugungsmaterial, das bereits für die Verarbeitung und Gewinnung der enthaltenen Edelmetalle freigegeben wurde, zusätzlich Rohmaterial direkt aus der Förderung zusetzen, wenn auch dafür eine Bestätigung von MTS vorliegt. Der Bau der Verarbeitungsanlage wird eingeleitet, sobald eine Finanzierung gesichert ist und der abgeänderte Betriebsplan bewilligt sowie die wasserrechtliche Genehmigung (Water Pollution Control Permit) erteilt wurden. Die Genehmigung wird voraussichtlich Anfang 2018 erteilt.

Das Unternehmen wird zu gegebener Zeit über die weiteren Aktivitäten im 4. Quartal 2017 im Betrieb Mineral Ridge berichten.

Wichtige betriebswirtschaftliche Kennzahlen

3 Monate zum 9 Monate zum 30. September 30. September 2017 2016 Veränd 2017 2016 Veränd erung erung Bergbaubetriebe Betrieb Mary LC gefördertes 61.555 119.574-48,5 315.242405.241-22,2 Erz % % (Tonnen)

geförderter Abr309.207919.556-66,4 1.805.22.542.0-29,0

aum % 18 39 % (Tonnen) Fördermenge ges370.7621.039.1-64,3 2.120.42.947.2-28,1

amt 30 % 60 80 %

Strip Ratio 5,0 7,7 -35,1 5,7 6,3 -9,5 % % Satellitenbetri ebe

gefördertes 19.074 48.029 -60,3 54.564 190.774-71,4

Erz % % (Tonnen)

geförderter Abr360.403152.883135,7 551.254519.6036,1 %

aum % (Tonnen)

Fördermenge ges379.477200.91288,9 %605.818710.377-14,7 amt %

Strip Ratio 18,9 3,2 490,6 10,1 2,7 274,1 % % In Produktion befindliche Gruben gesamt

gefördertes 80.629 167.603-51,9 369.806596.015-38,0

Erz % % (Tonnen)

geförderter Abr669.6101.072.4-37,6 2.356.43.061.6-23,0

aum 39 % 72 42 % (Tonnen) Fördermenge ges750.2391.240.0-39,5 2.726.23.657.6-25,5

amt 42 % 78 57 %

Strip Ratio 8,3 6,4 29,7 %6,4 5,1 25,5 %

In Erschließung

befindliche Gru ben gefördertes - - - 772 - 100,0 Erz % (Tonnen)

geförderter - 25.876 -100,0249.085149.23066,9 %

Abraum % (Tonnen) (Vor-Stripping) Fördermenge ges- 25.876 -100,0249.857149.23067,4 %

amt %

Bergbaubetrieb gesamt

gefördertes 80.629 167.603-51,9 370.578596.015-37,8

Erz % % (Tonnen)

geförderter Abr669.6101.098.3-39,0 2.605.53.210.8-18,9

aum 15 % 57 72 % (Tonnen) Fördermenge ges750.2391.265.9-40,7 2.976.13.806.8-21,8

amt 18 % 35 87 %

Verarbeitung verarbeitetes M78.759 176.901-55,5 368.636704.039-47,6 aterial % % ( Tonnen)

Goldgehalt (Hea1,34 1,35 -0,7 %1,54 1,45 6,2 % d

Grade) (g/t) produzierte Unz en Gold 4.935 9.981 -50,6 15.336 28.578 -46,3 % % Silber 2.588 4.630 -44,1 7.947 12.876 -38,3 % %

Durchsatzleistu856 1.923 -55,5 1.350 2.569 -47,5

ng Brechanlage % % (Tonnen pro Tag) Rückgewonnenes(2.299 5.215 -55,9 12.456 22.249 -44,0 1) % % Gold (Unzen), der Laugung zugeführt

(1) Für die Schätzung der im Brecher zerkleinerten und der Laugung zugeführten Unzen wurde - abhängig von der Grube, aus der das Erz gefördert wurde - ein gewichteter durchschnittlicher metallurgischer Gewinnungsfaktor herangezogen.

Über Scorpio Gold

Scorpio Gold besitzt - im Rahmen eines Joint Venture-Abkommens mit JV-Partner Elevon LLC (30 %) - 70 % der Anteile am Goldbergbaubetrieb Mineral Ridge in Esmeralda County, Nevada. Mineral Ridge ist ein herkömmlicher Tagebau- und Haufenlaugungsbetrieb. Die aktuellen Förderaktivitäten werden voraussichtlich noch bis Ende der ersten Woche im November 2017 andauern und das Unternehmen beabsichtigt, sich um die Finanzierung und Errichtung der Mühlenanlage für die Verarbeitung der Haufenlaugungs-Ressource und des erwarteten Rohmaterials aus der Förderung nach Erteilung der Genehmigung bemühen. Das Konzessionsgebiet Mineral Ridge beherbergt mehrere goldhaltige Strukturen, Erzgänge und Linsen, die sich in der Explorations-, Erschließungs- und Produktionsphase befinden. Scorpio Gold besitzt außerdem eine 100 %-Beteiligung am Konzessionsgebiet Goldwedge in Manhattan, Nevada, das sich im fortgeschrittenen Explorationsstadium befindet und einen vollständig genehmigten Untertagebaubetrieb sowie eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 400 Tonnen pro Tag beherbergt. Die Mühle Goldwedge wird derzeit saniert und gewartet und kann im Bedarfsfall sofort wieder in Betrieb genommen werden.

Scorpio Golds Chairman, Peter J. Hawley, PGeo., hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift NI 43-101 den Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

FÜR DAS BOARD: SCORPIO GOLD CORPORATION Brian Lock, Interimistischer CEO Nähere Informationen erhalten Sie über: Chris Zerga, President Tel: (819) 825-7618 E-Mail:-czerga@scorpiogold.com

Webseite: www.scorpiogold.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Das Unternehmen ist vor Rechtsstreitigkeiten, die sich aufgrund zukunftsgerichteter Aussagen ergeben könnten, geschützt. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den derzeitigen Erwartungen und Schätzungen des Unternehmens basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen zeichnen sich häufig durch Worte aus wie planen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen, annehmen, hinweisen und ähnliche Begriffe oder Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Dazu zählen unter anderem auch Aussagen zur Aussetzung des Förderbetriebs, zum Erreichen der Produktionsziele des Unternehmens für 2017, zur geplanten Finanzierung und zu den geplanten Bauarbeiten, oder zu den für die Zukunft geplanten Produktionsterminen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen geschätzten oder prognostizierten bzw. von den dort direkt oder indirekt zum Ausdruck gebrachten unterscheiden. Dazu zählen auch Risiken im Zusammenhang mit dem Tagebau- und Haufenlaugungsbetrieb, unerwartete Änderungen im Mineralgehalt des geförderten Materials; unvorhergesehene Änderungen bei der Ausbeute; Änderungen bei den Projektparametern; Gebrechen oder Einschränkungen beim Betrieb der Geräte/Anlagen oder Verfahren; mangelhaft erbrachte Leistungen der Vertragsparteien; Verfügbarkeit von Fachkräften und Auswirkungen von Rechtsstreitigkeiten; Verzögerungen beim Erhalt der erforderlichen Genehmigungen der Finanzmarktaufsicht und Regierungsbehörde; Änderungen bei den Metallpreisen; die Verfügbarkeit von Barmittel oder Finanzierungen zur Tilgung der laufenden Verbindlichkeiten des Unternehmens; unerwartete personelle Änderungen in der Unternehmensführung; Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage; andere Risiken der Bergbaubranche; sowie Risikofaktoren, die in den auf SEDAR eingereichten Unterlagen des Unternehmens (MD&A) enthalten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt, zu dem sie erstellt werden. Das Unternehmen hat daher nicht die Absicht oder Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und es ist daher zu empfehlen, solche Aussagen aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheiten nicht überzubewerten.

