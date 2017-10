Afrika Gold AG: Generalversammlung, Jahresergebnis und anstehende Kapitalmassnahmen

Afrika Gold AG: Generalversammlung, Jahresergebnis und anstehende Kapitalmassnahmen 30.10.2017

Generalversammlung, Jahresergebnis und anstehende Kapitalmassnahmen

Feusisberg (Schweiz). 30. Oktober 2017

Die diesjährige ordentliche Generalversammlung der Afrika Gold AG findet am 13. November 2017 am Sitz der Gesellschaft statt.

Fürs Geschäftsjahr 2016/2017, das am 30.06.2017 endete, beträgt der Verlust der Gesellschaft CHF 785'355. Dieser resultiert aus erhöhten Aufwendungen für die Entwicklung des Toll Millings, der Restrukturierung und Modernisierung der Lancaster Mine. Zur Finanzierung wurden nachrangige Darlehen ausgegeben.

Für das neue Geschäftsjahr wurden eine Reihe von finanzstrukturellen Massnahmen ergriffen, die zu einer nachhaltigen Stärkung der Bilanz führen. Die Gesellschaft bereitet derzeit eine Kapitalerhöhung durch Wandlung von Darlehen und Verrechnung von Forderungen in Stammaktien vor. Das dafür notwendige bedingte und genehmigte Kapital wurde an der Generalversammlung vom 21. Dezember 2016 beschlossen (insgesamt maximal CHF 4'376'520 nominal durch Ausgabe von höchstens 437'6520 Namenaktien). Ferner wurde mit den Darlehensgebern eine Zinsreduktion ab dem 1. Juli 2017, sowie eine Wandelung von aufgelaufenen Zinsen auf Basis eines Aktienkurses von 20 EUR je Aktie vereinbart. Mit den Organen der Afrika Gold AG wurde darüber hinaus vereinbart, alte Verbindlichkeiten für Vergütungen durch Verzichtserklärung um 25% zu reduzieren. Zusätzlich wurden, so weit möglich, Vereinbarungen getroffen, bestehende kurzfristige Darlehen in langfristige und teilweise in Nachrangdarlehen zu überführen.

Diese strukturellen Kapitalmassnahmen werden das Fremdkapital der Afrika Gold AG erheblich reduzieren und das Eigenkapital deutlich stärken. Die operativen Massnahmen bei der Lancaster Mine beginnen zu greifen und mit der Produktionsausweitung ab Januar 2018 wird die Umstrukturierung der Gesellschaft weitgehend abgeschlossen sein.

Kontakt: Afrika Gold AG * Firststr. 15 * CH 8835 Feusisberg Tel. 0041-(0)44 - 786 86 61 * Fax 0041-(0)44 - 786 86 87 IR@afrika-gold.ch * www.afrika-gold.ch

