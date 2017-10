Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Deutschland bleiben die Börsen wegen des Reformationstags geschlossen.

TAGESTHEMA

Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy hat die katalanische Regionalregierung unter Carles Puigdemont abgesetzt und das Regionalparlament aufgelöst. Dabei handele es sich um "erste Maßnahmen", um die bisherigen Verantwortlichen in der Region an einer weiteren "Eskalation des Ungehorsams" zu hindern, sagte Rajoy am Freitagabend nach einer Krisensitzung seines Kabinetts. Für den 21. Dezember setzte er Neuwahlen in Katalonien an.

Rajoy reagierte damit auf die am Nachmittag vom Regionalparlament verabschiedete Unabhängigkeitserklärung. Der spanische Senat hatte den Ministerpräsidenten kurz nach der Unabhängigkeitserklärung ermächtigt, Katalonien gemäß Verfassungsartikel 155 unter Zwangsverwaltung zu stellen.

Puigdemont rief die Bevölkerung zum "demokratischen Widerstand" gegen die Zwangsverwaltung auf. In einer Fernsehansprache am Samstag versicherte Puigdemont, er werde weiter für den Aufbau eines "freien Landes" arbeiten. Madrid trieb derweil die Zwangsverwaltung Kataloniens weiter. Mit einer Bekanntmachung im Amtsblatt wurden Puigdemont und sein Stellvertreter Oriol Junqueras offiziell abgesetzt.

Nach den Worten seines Stellvertreters ist Puigdemont auch weiterhin der "Präsident Kataloniens". Puigdemont "ist und wird Präsident des Landes bleiben" und weise den "Staatsstreich" Madrids zurück, schrieb Vizepräsident Oriol Junqueras in einem Beitrag für die katalanische Zeitung El Punt Avui.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termine:

07:00 SE/Scania AB, Ergebnis 9 Monate

07:10 DE/Hypoport AG, ausführliches Ergebnis 3Q (14:00 Telefonkonferenz)

07:45 DE/RIB Software SE, Ergebnis 9 Monate

08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 3Q

08:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H

09:00 DE/Volkswagen AG (VW), Drittquartalsergebnis der Marke Volkswagen

09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 3Q

09:15 DE/Mynaric AG, Erstnotiz im Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse

21:00 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Einzelhandelsumsatz September saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm - ES 09:00 BIP 3Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,8% gg Vq/+3,2% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vq/+3,1% gg Vj 09:00 HVPI und Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +1,7% gg Vj zuvor: +1,8% gg Vj - EU 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Oktober Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 113,3 zuvor: 113,0 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +7,1 zuvor: +6,6 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -1,0 Vorabschätzung: -1,0 zuvor: -1,2 11:00 Geschäftsklimaindex Eurozone Oktober PROGNOSE: +1,33 zuvor: +1,34 - US 13:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen September Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm - DE 14:00 Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,8% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,8% gg Vj

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion 0,90-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2022 im Volumen von 2 bis 2,5 Mrd EUR Auktion 2,05-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2027 im Volumen von 2 bis 2,5 Mrd EUR Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit April 2025 im Volumen von 3 bis 3,5 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.572,80 -0,22% Nikkei-225 22.011,67 +0,01% Shanghai-Composite 3.385,94 -0,90% DAX 13.217,54 0,64 DAX-Future 13.216,00 0,60 XDAX 13.222,49 0,07 MDAX 26.710,00 0,74 TecDAX 2.526,13 1,43 EuroStoxx50 3.652,23 0,41 Stoxx50 3.209,67 0,69 Dow-Jones 23.434,19 0,14 S&P-500-Index 2.581,07 0,80 Nasdaq-Comp. 6.701,26 2,20 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,37 +68

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Kaum verändert dürften die europäischen Börsen nach den jüngsten Rekorden in die neue Woche starten. Nach der EZB-induzierten Rally dürften die Anleger erst einmal durchatmen. In den Fokus rückt nun die Fed-Sitzung Mitte der Woche. Die US-Notenbank dürfte die Erwartung einer Zinserhöhung im Dezember bestätigen. Diese ist an den Finanzmärkten bereits eingepreist. Für die Anleger ist viel interessanter, wer ab Februar 2018 die US-Notenbank führen wird. US-Präsident Trump will seine Entscheidung noch in der laufenden Woche bekannt geben. Ansonsten lastet nach wie vor der Katalonien-Konflikt auf der Stimmung. Nachdem Madrid am Freitag die katalanische Regionalregierung abgesetzt hatte, demonstrierten am Wochenende zahlreiche Menschen in Barcelona für den Verbleib der Region bei Spanien. Daneben gilt das Interesse diversen Quartalsausweisen. Am Morgen hat die britische Bank HSBC Geschäftszahlen vorgelegt. Das Geldhaus ist im dritten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt, nachdem im vergleichbaren Vorjahreszeitraum ein Verlust verbucht worden war. An der Börse in Hongkong legt die HSBC-Aktie daraufhin um 0,3 Prozent zu.

Rückblick: Etwas fester - Der DAX lag stramm auf Rekordkurs. Anders sah es in Madrid aus, nach der Unabhängigkeitserklärung Kataloniens verlor der IBEX 1,5 Prozent. Der Euro-Stoxx-50 verzeichnete deshalb ein vergleichsweise mageres Plus von 0,5 Prozent. Gestützt wurde die Stimmung nicht mehr nur von der Verlängerung der Wertpapierkäufe der EZB, sondern auch von guten US-Wirtschaftsdaten. Dort ist die Wirtschaft im dritten Quartal um annualisiert 3 Prozent gewachsen und damit stärker als erwartet. Der Euro fiel daraufhin erstmals seit Mitte Juli unter 1,16 Dollar. Der Index der Technologie-Werte im Stoxx stieg um 1,2 Prozent. Hier stützten starke Zahlen der US-Konzerne Amazon, Alphabet, Microsoft und Intel die Stimmung. Die spanische BBVA schloss trotz guter Zahlen 2,6 Prozent im Minus. Während es hier um die Katalonienkrise ging, litt der Bankensektor insgesamt unter der verschobenen Zinswende. Im DAX lagen Deutsche Bank und Commerzbank gegen den Trend im Minus. Die Zahlen der UBS fielen gut aus. Trotzdem hat die Aktie nach anfänglichen Gewinnen ins Minus gedreht, der Kurs gab um 0,8 Prozent nach. Der Index der Medienwerte verlor 0,9 Prozent. Die Umsatzwarnung von Eutelsat und schwache Ergebnisse von SES setzten die gesamte Medienbranche unter Druck. Während Eutelsat um 9,4 Prozent einbrachen, ging es mit SES um 15 Prozent nach unten, aber auch Prosieben gaben um 0,4 Prozent nach.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich/Rekordhoch - Gewinner der Dollar-Stärke waren die exportorientierten Titel, allen voran die Papiere der Autohersteller. VW stiegen als größter DAX-Gewinner um 4,5 Prozent, getrieben auch von ihren Quartalszahlen. Trotz aller Probleme mit den Dieselfahrzeugen läuft es operativ bei VW sehr gut. Daimler zogen um 1,7 Prozent an, BMW um 1,1 Prozent. Aber auch andere exportorientierte Titel waren gesucht, so BASF mit einem Plus von 1,3 Prozent und Siemens, die um 2,2 Prozent stiegen. Zweitgrößter DAX-Gewinner waren Linde mit einem Plus von 3 Prozent. Getrieben wurde der Kurs allerdings weniger von den Quartalszahlen. "Im Vordergrund steht ganz klar der Zusammenschluss mit Praxair", so ein Aktienhändler. Hier sei wichtig, dass das Unternehmen die erforderliche Zustimmung seiner Aktionäre erhalte. Derzeit haben bereits knapp 68 Prozent dem Umtausch zugestimmt, Linde strebt mindestens 74 Prozent an. Im TecDAX setzten Aixtron ihre Hausse mit einem Plus von 11,5 Prozent fort, im MDAX verloren Talanx mit der Senkung der Jahresprognose wegen der Hurrikan-Schäden 1,8 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem ruhigen Wochenausklang sprach ein Händler von Lang & Schwarz am Freitag. Die Umsätze seien deutlich zurückgekommen. Zudem habe es auch keine kursbewegenden Nachrichten gegeben, so der Teilnehmer weiter.

USA / WALL STREET

Fester - Starke Quartalszahlen von Intel, Amazon, Microsoft und der Google-Mutter Alphabet haben die Kurse an der Wall Street zum Wochenausklang angetrieben. Für den Nasdaq-Composite ging es ebenso wie für den S&P-500 auf neue Rekordstände. Dazu kamen noch überzeugende Daten zum US-Wirtschaftswachstum im dritten Quartal. Außerdem hoffen die Börsianer noch immer auf eine baldige Steuerreform in den USA. Im Falle einer Verabschiedung dürfte die Rally an der Wall Street weiterlaufen, hieß es aus dem Handel. Kaum Einfluss hatten die Entwicklungen um Katalonien. Amazon ist im dritten Quartal wie gewohnt rasant gewachsen. Die Aktie schoss um 13,2 Prozent auf 1.101 Dollar nach oben. Die Google-Mutter Alphabet steigerte im dritten Quartal Umsatz und Ergebnis kräftig und übertraf die Erwartungen der Analysten. Die Aktie legte um 4,3 Prozent auf 1.034 Dollar zu. Die Marktkapitalisierung ist am Freitag erstmals über die Marke von 700 Milliarden Dollar gestiegen. Intel kletterten nach Zahlen um 7,4 Prozent. Microsoft hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 erneut von seinem Cloud-Computing-Geschäft profitiert und besser abgeschnitten als vom Markt erwartet. Die Aktien gewannen

