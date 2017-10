DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Deutschland bleiben die Börsen wegen des Reformationstags geschlossen.

TAGESTHEMA

Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy hat die katalanische Regionalregierung unter Carles Puigdemont abgesetzt und das Regionalparlament aufgelöst. Dabei handele es sich um "erste Maßnahmen", um die bisherigen Verantwortlichen in der Region an einer weiteren "Eskalation des Ungehorsams" zu hindern, sagte Rajoy am Freitagabend nach einer Krisensitzung seines Kabinetts. Für den 21. Dezember setzte er Neuwahlen in Katalonien an.

Rajoy reagierte damit auf die am Nachmittag vom Regionalparlament verabschiedete Unabhängigkeitserklärung. Der spanische Senat hatte den Ministerpräsidenten kurz nach der Unabhängigkeitserklärung ermächtigt, Katalonien gemäß Verfassungsartikel 155 unter Zwangsverwaltung zu stellen.

Puigdemont rief die Bevölkerung zum "demokratischen Widerstand" gegen die Zwangsverwaltung auf. In einer Fernsehansprache am Samstag versicherte Puigdemont, er werde weiter für den Aufbau eines "freien Landes" arbeiten. Madrid trieb derweil die Zwangsverwaltung Kataloniens weiter. Mit einer Bekanntmachung im Amtsblatt wurden Puigdemont und sein Stellvertreter Oriol Junqueras offiziell abgesetzt.

Nach den Worten seines Stellvertreters ist Puigdemont auch weiterhin der "Präsident Kataloniens". Puigdemont "ist und wird Präsident des Landes bleiben" und weise den "Staatsstreich" Madrids zurück, schrieb Vizepräsident Oriol Junqueras in einem Beitrag für die katalanische Zeitung El Punt Avui.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termine:

07:00 SE/Scania AB, Ergebnis 9 Monate

07:10 DE/Hypoport AG, ausführliches Ergebnis 3Q (14:00 Telefonkonferenz)

07:45 DE/RIB Software SE, Ergebnis 9 Monate

08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 3Q

08:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H

09:00 DE/Volkswagen AG (VW), Drittquartalsergebnis der Marke Volkswagen

09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 3Q

09:15 DE/Mynaric AG, Erstnotiz im Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse

21:00 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Einzelhandelsumsatz September saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm - ES 09:00 BIP 3Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,8% gg Vq/+3,2% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vq/+3,1% gg Vj 09:00 HVPI und Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +1,7% gg Vj zuvor: +1,8% gg Vj - EU 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Oktober Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 113,3 zuvor: 113,0 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +7,1 zuvor: +6,6 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -1,0 Vorabschätzung: -1,0 zuvor: -1,2 11:00 Geschäftsklimaindex Eurozone Oktober PROGNOSE: +1,33 zuvor: +1,34 - US 13:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen September Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm - DE 14:00 Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,8% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,8% gg Vj

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion 0,90-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2022 im Volumen von 2 bis 2,5 Mrd EUR Auktion 2,05-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2027 im Volumen von 2 bis 2,5 Mrd EUR Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit April 2025 im Volumen von 3 bis 3,5 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.572,80 -0,22% Nikkei-225 22.011,67 +0,01% Shanghai-Composite 3.385,94 -0,90% DAX 13.217,54 0,64 DAX-Future 13.216,00 0,60 XDAX 13.222,49 0,07 MDAX 26.710,00 0,74 TecDAX 2.526,13 1,43 EuroStoxx50 3.652,23 0,41 Stoxx50 3.209,67 0,69 Dow-Jones 23.434,19 0,14 S&P-500-Index 2.581,07 0,80 Nasdaq-Comp. 6.701,26 2,20 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,37 +68

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Kaum verändert dürften die europäischen Börsen nach den jüngsten Rekorden in die neue Woche starten. Nach der EZB-induzierten Rally dürften die Anleger erst einmal durchatmen. In den Fokus rückt nun die Fed-Sitzung Mitte der Woche. Die US-Notenbank dürfte die Erwartung einer Zinserhöhung im Dezember bestätigen. Diese ist an den Finanzmärkten bereits eingepreist. Für die Anleger ist viel interessanter, wer ab Februar 2018 die US-Notenbank führen wird. US-Präsident Trump will seine Entscheidung noch in der laufenden Woche bekannt geben. Ansonsten lastet nach wie vor der Katalonien-Konflikt auf der Stimmung. Nachdem Madrid am Freitag die katalanische Regionalregierung abgesetzt hatte, demonstrierten am Wochenende zahlreiche Menschen in Barcelona für den Verbleib der Region bei Spanien. Daneben gilt das Interesse diversen Quartalsausweisen. Am Morgen hat die britische Bank HSBC Geschäftszahlen vorgelegt. Das Geldhaus ist im dritten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt, nachdem im vergleichbaren Vorjahreszeitraum ein Verlust verbucht worden war. An der Börse in Hongkong legt die HSBC-Aktie daraufhin um 0,3 Prozent zu.

Rückblick: Etwas fester - Der DAX lag stramm auf Rekordkurs. Anders sah es in Madrid aus, nach der Unabhängigkeitserklärung Kataloniens verlor der IBEX 1,5 Prozent. Der Euro-Stoxx-50 verzeichnete deshalb ein vergleichsweise mageres Plus von 0,5 Prozent. Gestützt wurde die Stimmung nicht mehr nur von der Verlängerung der Wertpapierkäufe der EZB, sondern auch von guten US-Wirtschaftsdaten. Dort ist die Wirtschaft im dritten Quartal um annualisiert 3 Prozent gewachsen und damit stärker als erwartet. Der Euro fiel daraufhin erstmals seit Mitte Juli unter 1,16 Dollar. Der Index der Technologie-Werte im Stoxx stieg um 1,2 Prozent. Hier stützten starke Zahlen der US-Konzerne Amazon, Alphabet, Microsoft und Intel die Stimmung. Die spanische BBVA schloss trotz guter Zahlen 2,6 Prozent im Minus. Während es hier um die Katalonienkrise ging, litt der Bankensektor insgesamt unter der verschobenen Zinswende. Im DAX lagen Deutsche Bank und Commerzbank gegen den Trend im Minus. Die Zahlen der UBS fielen gut aus. Trotzdem hat die Aktie nach anfänglichen Gewinnen ins Minus gedreht, der Kurs gab um 0,8 Prozent nach. Der Index der Medienwerte verlor 0,9 Prozent. Die Umsatzwarnung von Eutelsat und schwache Ergebnisse von SES setzten die gesamte Medienbranche unter Druck. Während Eutelsat um 9,4 Prozent einbrachen, ging es mit SES um 15 Prozent nach unten, aber auch Prosieben gaben um 0,4 Prozent nach.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich/Rekordhoch - Gewinner der Dollar-Stärke waren die exportorientierten Titel, allen voran die Papiere der Autohersteller. VW stiegen als größter DAX-Gewinner um 4,5 Prozent, getrieben auch von ihren Quartalszahlen. Trotz aller Probleme mit den Dieselfahrzeugen läuft es operativ bei VW sehr gut. Daimler zogen um 1,7 Prozent an, BMW um 1,1 Prozent. Aber auch andere exportorientierte Titel waren gesucht, so BASF mit einem Plus von 1,3 Prozent und Siemens, die um 2,2 Prozent stiegen. Zweitgrößter DAX-Gewinner waren Linde mit einem Plus von 3 Prozent. Getrieben wurde der Kurs allerdings weniger von den Quartalszahlen. "Im Vordergrund steht ganz klar der Zusammenschluss mit Praxair", so ein Aktienhändler. Hier sei wichtig, dass das Unternehmen die erforderliche Zustimmung seiner Aktionäre erhalte. Derzeit haben bereits knapp 68 Prozent dem Umtausch zugestimmt, Linde strebt mindestens 74 Prozent an. Im TecDAX setzten Aixtron ihre Hausse mit einem Plus von 11,5 Prozent fort, im MDAX verloren Talanx mit der Senkung der Jahresprognose wegen der Hurrikan-Schäden 1,8 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem ruhigen Wochenausklang sprach ein Händler von Lang & Schwarz am Freitag. Die Umsätze seien deutlich zurückgekommen. Zudem habe es auch keine kursbewegenden Nachrichten gegeben, so der Teilnehmer weiter.

USA / WALL STREET

Fester - Starke Quartalszahlen von Intel, Amazon, Microsoft und der Google-Mutter Alphabet haben die Kurse an der Wall Street zum Wochenausklang angetrieben. Für den Nasdaq-Composite ging es ebenso wie für den S&P-500 auf neue Rekordstände. Dazu kamen noch überzeugende Daten zum US-Wirtschaftswachstum im dritten Quartal. Außerdem hoffen die Börsianer noch immer auf eine baldige Steuerreform in den USA. Im Falle einer Verabschiedung dürfte die Rally an der Wall Street weiterlaufen, hieß es aus dem Handel. Kaum Einfluss hatten die Entwicklungen um Katalonien. Amazon ist im dritten Quartal wie gewohnt rasant gewachsen. Die Aktie schoss um 13,2 Prozent auf 1.101 Dollar nach oben. Die Google-Mutter Alphabet steigerte im dritten Quartal Umsatz und Ergebnis kräftig und übertraf die Erwartungen der Analysten. Die Aktie legte um 4,3 Prozent auf 1.034 Dollar zu. Die Marktkapitalisierung ist am Freitag erstmals über die Marke von 700 Milliarden Dollar gestiegen. Intel kletterten nach Zahlen um 7,4 Prozent. Microsoft hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 erneut von seinem Cloud-Computing-Geschäft profitiert und besser abgeschnitten als vom Markt erwartet. Die Aktien gewannen

in der Folge 6,4 Prozent. Chevron verloren dagegen nach den Quartalszahlen 4,1 Prozent. Exxon gewannen nach anfänglichen Verlusten 0,3 Prozent. Merck & Co verloren 6,0 Prozent. Der Umsatz fiel im dritten Quartal leicht, während Analysten mit einer Stagnation gerechnet hatten. Für J.C. Penney ging es nach einer Gewinnwarnung um 14,8 Prozent nach unten. Der "sichere Hafen" Anleihen war mit den jüngsten Entwicklungen in Katalonien gesucht. Die Rendite der zehnjährigen Treasurys fiel um 5 Basispunkte auf 2,42 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.25 Uhr EUR/USD 1,1616 +0,2% 1,1596 1,1583 EUR/JPY 132,00 +0,1% 131,90 131,85 EUR/CHF 1,1587 +0,0% 1,1581 1,1581 GBP/EUR 1,1319 +0,0% 1,1318 1,1326 USD/JPY 113,64 -0,1% 113,74 113,83 GBP/USD 1,3147 +0,2% 1,3125 1,3119

Der Euro setzte die Abwärtsfahrt vom Vortag fort. Die Zusicherung einer langen Zeit niedriger Zinsen durch die EZB hat ihn gegen den Dollar an den beiden Tagen um nahezu 2 Cent gedrückt. Ein zusätzlicher Abschwung kam durch das starke US-BIP, das den Dollar stützte. Mit ihm fiel der Euro im Tagestief bis auf 1,1574 Dollar, den tiefsten Stand seit Mitte Juli. Im späten US-Handel konnte sich die Gemeinschaftswährung allerdings wieder der Marke von 1,16 Dollar annähern und stand bei 1,1598 Dollar.

Am Montagmorgen zeigt sich der Euro leicht erholt wieder oberhalb der Marke von 1,16 Dollar. Das Aufwertungspotenzial des Dollar dürfte vorerst begrenzt sein durch die Ungewissheit, wer Janet Yellen an der Spitze der US-Notenbank nachfolge, sagen Händler. Am Wochenende hatten informierte Personen berichtet, US-Präsident Trump favorisiere Fed-Gouverneur Jerome Powell als Nachfolger von Yellen. Sollte sich dies bewahrheiten, dürfte der Dollar in die Knie gehen, meint Stephen Innes vom Devisenbroker Oanda. Powell gilt als wenig falkenhaft.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,96 53,9 +0,1% 0,06 -5,4% Brent/ICE 60,40 60,44 -0,1% -0,04 +3,0%

Für die Ölpreise ging es kräftig nach oben. Der Brent-Preis kletterte erstmals seit mehr als zwei Jahren über 60 Dollar. Händler verwiesen auf anhaltende Spekulationen bezüglich einer Ausweitung der beschlossenen Fördermengenbegrenzungen. Vor diesem Hintergrund sind die Blicke der Investoren auf das Opec-Treffen am 30. November gerichtet, so ein Händler. Doch gebe es auf der anderen Seite die Sorge, dass mit den gestiegenen Ölpreisen auch die US-Schieferölförderung wieder zunehmen könnte. Unterlegt wurde dies durch die Daten von Baker Hughes, die erstmals seit vier Wochen wieder eine leichte Zunahme bei den aktiven Ölförder-Plattformen in den USA vermeldeten. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI legte zum US-Settlement um 2,4 Prozent auf 53,90 Dollar zu und lag damit auf dem höchsten Stand seit Ende Februar. Für Brent ging es um 1,9 Prozent auf 60,44 Dollar nach oben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.270,26 1.272,72 -0,2% -2,46 +10,3% Silber (Spot) 16,75 16,82 -0,4% -0,07 +5,2% Platin (Spot) 916,00 916,20 -0,0% -0,20 +1,4% Kupfer-Future 3,10 3,10 -0,2% -0,01 +22,6%

Der Goldpreis konnte sich vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen in Katalonien leicht erholen. Dennoch steht auf Wochensicht ein Minus von 0,7 Prozent zu Buche. Dazu kam die Unsicherheit hinsichtlich des nächsten Präsidenten der US-Notenbank. Hier gebe es derzeit kein klares Bild, sagte ein Beobachter. Die Feinunze kletterte zum US-Settlement um 0,2 Prozent auf 1.272 Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

POLITIK DEUTSCHLAND

Vor weiteren Jamaika-Sondierungsgesprächen am Montag hat sich zunächst keine Annäherung in den Hauptstreitpunkten Klima- und Flüchtlingspolitik abgezeichnet. Für die Grünen machte Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck deutlich, dass ein Bekenntnis zu den geltenden Klimazielen eine "notwendige Bedingung" für eine Regierungsbeteiligung der Grünen sei. SPD-Chef Martin Schulz forderte Neuwahlen für den Fall, dass die Jamaika-Gespräche scheitern sollten.

BREXIT

Mit Blick auf den geplanten EU-Austritt Großbritanniens will Belgien ein englischsprachiges Handelsgericht errichten und damit Unternehmen von der Insel weglocken. "Wenn wir Brüssel zu einem internationalen Wirtschaftsknotenpunkt machen wollen, müssen die Betroffenen ihre Rechtsstreitigkeiten lösen können", erklärte das belgische Justizministerium.

PARLAMENTSWAHL ISLAND

Nach der vorgezogenen Parlamentswahl in Island zeichnet sich eine schwierige Regierungsbildung ab. Trotz mehrerer Skandale wurde die konservative Unabhängigkeitspartei von Ministerpräsident Bjarni Benediktsson bei dem Urnengang mit 16 von 63 Parlamentssitzen erneut stärkste Kraft. Das Regierungsbündnis verlor aber die absolute Mehrheit. Die Linksgrünen könnten nun als zweitstärkste Kraft versuchen, Benediktsson mit einer Mitte-links-Koalition auszubooten.

NORDKOREA-KONFLIKT

US-Verteidigungsminister Jim Mattis hat Nordkorea davor gewarnt, einen Angriff mit Atomwaffen zu starten. Jeder Einsatz nuklearer Waffen werde eine "massive militärische Antwort, wirksam und überwältigend," nach sich ziehen.

RUSSLAND-AFFÄRE USA

Bei den Ermittlungen zu einer möglichen russischen Einflussnahme auf den US-Präsidentschaftswahlkampf hat Sonderermittler Robert Mueller Medien zufolge die ersten Anklagen vorbereitet. Die Geschworenen-Jury eines Washingtoner Gerichts habe auf Antrag Muellers erste Anklageerhebungen gebilligt, berichtete der Fernsehsender CNN. Am Montag könnte es bereits die ersten Festnahmen geben.

POLITIK IRAK

Der Präsident der autonomen Kurdenregion im Nordirak, Massud Barsani, hat seinen Rücktritt erklärt. Er gebe sein Amt zum 1. November ab, sagte er. Barsani hatte trotz interner Widerstände die Kurden am 25. September über die Unabhängigkeit abstimmen lassen. Zwar votierten die Kurden praktisch geschlossen für die Abspaltung von Bagdad, doch startete die irakische Zentralregierung daraufhin eine Militäroffensive, bei der sie den Kurden praktisch alle Gebiete außerhalb der Autonomieregion abnahm.

POLITIK IRAN

Auch nach massiver Kritik von US-Präsident Donald Trump will der Iran an seinen Raketenprogrammen festhalten. "Um unsere Nation und unsere staatliche Einheit zu verteidigen, werden wir weiter alle Waffen bauen, die wir benötigen", sagte der iranische Präsident Hassan Ruhani in einer Rede vor dem Parlament in Teheran. Mit seinen Rüstungsprogrammen verletze der Iran "keine internationalen Regeln".

EZB

EZB-Ratsmitglied Jan Smets hat vor den Folgen einer dauerhaft niedrigen Inflation gewarnt. Es wäre gefährlich, wenn sich "die Menschen an eine schwächere Preisentwicklung gewöhnt haben und zum Beispiel geringere Lohnerhöhungen fordern", sagte der belgische Notenbankchef dem Handelsblatt. Für Notenbanken werde es dann schwerer, auf Schocks zu reagieren.

US-NOTENBANK

US-Präsident Donald Trump scheint Fed-Gouverneur Jerome Powell als Nachfolger von Amtsinhaberin Janet Yellen an der Spitze der US-Notenbank zu favorisieren. Trump werde Powell kommende Woche als Kandidaten für das Amt des Präsidenten der Federal Reserve vorschlagen, sagte eine informierte Person. Allerdings habe Trump noch keine endgültige Entscheidung getroffen und könne seine Meinung immer noch ändern, gaben diverse Informanten zu bedenken.

IFO / FUEST

Der Chef des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, hat nach der von der Europäischen Zentralbank (EZB) beschlossene Verlängerung der Anleihekäufe in reduziertem Umfang, aber ohne klares Enddatum vor einer Verschärfung der Risiken an den Finanzmärkten gewarnt. "Die Senkung der monatlichen Käufe auf 30 Milliarden Euro pro Monat ist ein Schritt in die richtige Richtung", sagte Fuest der Wirtschaftszeitung Euro am Sonntag. Er hätte sich aber einen schnelleren Abbau gewünscht. Die Käufe führten zu wachsenden Verzerrungen an den Kapitalmärkten. Die Investoren würden in zunehmend riskante Anlagen getrieben.

RATINGS

Standard & Poor's (S&P) hat für Deutschland die Spitzenbonität AAA bestätigt. Der Ausblick ist stabil. Ferner hob S&P für Italien das lang- und kurzfristige Kreditrating auf BBB von zuvor BBB- an. Der Ausblick ist stabil. Zur Begründung wurde auf die verbesserten konjunkturellen Wachstumssaussichten für Italien verwiesen. Fitch hat die Ratings für Großbritannien (AA), die Niederlande (AAA) und Lettland (A-) bestätigt. Für Großbritannien ist der Ausblick weiter negativ, was die Analysten mit den Unsicherheiten und bestehenden Abwärtsrisiken vor dem Hintergrund der Austrittsverhandlungen des Landes aus der Europäischen Union begründen.

ALLIANZ

hat seine Kapitalanlage auf das Niedrigzinsumfeld eingestellt und geht nicht von einem weiteren Abschmelzen der durchschnittlichen Rendite aus. Voraussetzung dafür sei allerdings das Ausbleiben negativer Schocks an den Kapitalmärkten, sagte Kapitalanlage-Vorstand Günther Thallinger der Börsen-Zeitung. Der Konzern hatte im vergangenen Jahr 4,3 Prozent auf seine Reserven in der Lebensversicherung erwirtschaftet nach 5,0 Prozent vier Jahre zuvor. An ihrer Aktienquote von 8 Prozent will die Allianz festhalten.

DEUTSCHE BANK

Die Deutsche Bank hat große Pläne mit ihrer Digitalbank, die 2018 an den Start gehen soll. "Auf diesem jungen, preissensiblen Markt warten 6 Milliarden Euro potentielle Erträge, da wollen wir dabei sein", sagte Vorstand Christian Sewing der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

DEUTSCHE BÖRSE

will möglichst bald einen Nachfolger für den zurückgetretenen Vorstandschef Carsten Kengeter präsentieren können. "Unser Ziel ist es, jemanden bis zum 1. Januar zu haben", sagte Aufsichtsratschef Joachim Faber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. "Wir wollen in jedem Fall dieses Jahr noch den Nachfolger bestimmen."

DEUTSCHE TELEKOM I

CEO Timotheus Höttges hat angedeutet, dass er einem Zusammenschluss der US-Tochter T-Mobile US mit einem Wettbewerber unter der Administration von US-Präsident Donald Trump grundsätzlich bessere Chancen einräumen würde als unter der Vorgänger-Regierung. Dow Jones Newswires hatte vergangene Woche unter Berufung auf informierte Personen berichtet, dass die groben Grundzüge eines möglichen Zusammenschlusses von T-Mobile US und dem viertgrößten US-Mobilfunkkonzern Sprint zwar schon feststehen würden, die seit Monaten andauernden Verhandlungen sich aber weiter hinziehen und immer noch scheitern könnten.

DEUTSCHE TELEKOM II

CEO Timotheus Höttges hat vor einem möglichen Verkauf der Staatsanteile an der Deutschen Telekom gewarnt. Zwar müsse diese Entscheidung allein der Eigentümer treffen, sagte Höttges der Welt am Sonntag, wer jedoch den Ausstieg des Bundes fordere, sollte sich fragen, wer dafür eventuell einsteigt. Die Beteiligung des Bundes an der Telekom liegt, einschließlich der bei der KfW geparkten Anteile, bei rund 32 Prozent.

FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC)

Die Aktionäre des US-Gesundheitsdienstleisters NxStage Medical stimmten der Übernahme durch FMC zu.

RATIONAL

steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 16 Prozent auf 178,1 Millionen Euro. Die Marge sank um 0,7 Punkte auf 27,2 Prozent. Der Nachsteuergewinn stieg um 13 Prozent auf 37,0 Millionen Euro. Beim Umsatz erwartet Rational im Gesamtjahr nunmehr das obere Ende der zuvor genannten Spanne, bei der Marge jedoch wegen negativer Währungseffekte und hoher Investitionen nur noch das untere Ende.

AIR BERLIN

Easyjet übernimmt 25 A320-Maschinen aus den Beständen von Air Berlin und stationiert diese primär am Flughafen Berlin-Tegel. Im Paket enthalten sind auch einige Start- und Landerechte, sogenannte Slots, wie Easyjet mitteilte. Dafür legen die Briten 40 Millionen Euro auf Tisch.

AKZO NOBEL

und sein US-Konkurrent Axalta Coating Systems spielen mit dem Gedanken einer möglichen Fusion unter Gleichen, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person berichtete. Die Gesprächen befänden sich allerdings in einem frühen Stadium und könnten immer noch scheitern, gab der Informant zu bedenken.

NOVARTIS

will seinen Onkologiebereich mit einer Milliardenübernahme ausbauen und plant den Kauf der französischen Advanced Accelerator Applications (AAA), die vor allem im Bereich Radiopharmazie tätig ist. AAA werde bei dabei insgesamt mit 3,9 Milliarden US-Dollar bewertet.

HSBC

hat im dritten Quartal einen Nettogewinn von 3,24 Milliarden US-Dollar erzielt, nachdem die Bank vor Jahresfrist noch Verluste von 204 Millionen Dollar geschrieben hatte. Dank des Wachstums in den drei wichtigsten Sparten und weltweit hätten sich die Einnahmen um 36 Prozent auf 12,98 Milliarden Dollar erhöht. Vor Steuern verdienten die Briten 4,62 Milliarden Dollar, mehr als eine Verfünffachung des Vorjahreswerts.

HSH NORDBANK

Für die zum Verkauf stehende HSH Nordbank sind mehrere verbindliche Angebote eingegangen. Wie die Landesbank von Hamburg und Schleswig-Holstein mitteilte, zielen sämtliche Angebote auf die gesamte Bank. Das Institut besteht aus einer sogenannten Kernbank und einer internen Abbaubank, in die die Altlasten ausgelagert wurden. Damit können die Ländereigner Hamburg und Schleswig-Holstein nun mit den finalen Verkaufsverhandlungen beginnen. Details zu den Bietern wurden nicht bekannt. Medienberichten zufolge soll es dabei jedoch primär um Finanzinvestoren handeln.

ÖLPREIS

Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman hat einer Verlängerung des Ölförderlimits über März 2018 hinaus seine Unterstützung zugesagt. Dies ist der bislang deutlichste Hinweis darauf, dass die Organisation Erdöl exportierender Staaten (Opec) und ihre Verbündeten unter Führung von Russland bei ihrem Treffen am 30. November einen solchen Schritt beschließen werden.

DEUTSCHE BAHN / STURMFOLGEN

Wegen der durch das Sturmtief "Herwart" verursachten Schäden kann die Deutschen Bahn den gesperrten Fernverkehr in weiten Teilen Norddeutschlands erst am Montag wieder aufnehmen. Betroffen sind die Strecken Bremen-Hannover, Dortmund-Hamburg, Hamburg-Berlin, Berlin-Leipzig, Berlin-Dresden, Hannover-Dortmund und Berlin-Frankfurt am Main.

