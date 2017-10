DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Deutschland bleiben die Börsen wegen des Reformationstags geschlossen.

TAGESTHEMA

Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman hat einer Verlängerung des Ölförderlimits über März 2018 hinaus seine Unterstützung zugesagt. Dies ist der bislang deutlichste Hinweis darauf, dass die Organisation Erdöl exportierender Staaten (Opec) und ihre Verbündeten unter Führung von Russland bei ihrem Treffen am 30. November einen solchen Schritt beschließen werden. Das Wall Street Journal hatte bereits vergangene Woche unter Berufung auf Informanten berichtet, dass die beiden großen Ölförderländer Saudi-Arabien und Russland ihre Vereinbarung zur Kürzung der Ölproduktion bis zum Ende des kommenden Jahres ausdehnen wollen. Normalerweise würde die Vereinbarung zwischen der Opec und Nicht-Opec-Förderländern im März nächsten Jahres auslaufen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

21:00 Mondelez International Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 13:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen September Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.572,80 -0,22% Nikkei-225 22.011,67 +0,01% Hang-Seng-Index 28.422,40 -0,06% Kospi 2.501,93 +0,21% Shanghai-Composite 3.385,51 -0,92% S&P/ASX 200 5.919,10 +0,27%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Mit den guten Vorgaben der Wall Street vom Freitag, wo Nasdaq-Composite und S&P-500 auf neue Rekordstände gestiegen sind, geht es in Asien vor allem für die Technologiewerte nach oben. So klettern der Taiex in Taiwan und der Kospi in Südkorea deutlicher. "Die solide und weiter anhaltende Rally in den USA dürfte auch den Aktienmärkten in Asien weiter den Weg nach oben weisen", sagt Markt-Stratege Greg McKenna von CFD. In Tokio schloss der Nikkei-225 kaum verändert bei 22.012 Punkten und konnte damit die Marke von 22.000 Punkten verteidigen, die er zum Wochenausklang erstmals seit Juli 1996 wieder überschritten hatte. Der Aktienmarkt in Schanghai rutscht nach anfänglichen Gewinnen ebenfalls in negatives Terrain. Für den Schanghai-Composite geht es um 0,9 Prozent auf 3.385 Punkte nach unten. Grund ist die Genehmigung der Regulierungsbehörden für eine unerwartet hohe Zahl an Börsengängen. Die Behörden genehmigten IPO's im Volumen von 9,5 Milliarden Yuan, doppelt so viel wie zuletzt. Dies sorgt für Befürchtungen, dass Anleger Platz in ihren Depots für Aktien der Börsen-Debütanten machen könnten. Dazu kommen deutliche Abgaben am chinesischen Anleihemarkt. Die Börse in Sydney holt ihre Verluste vom Freitag dagegen wieder auf. Die Aktien von HSBC Holdings gewinnen gegen den negativen Trend in Hongkong 0,6 Prozent. Die Bank hat im dritten Quartal wieder einen Nettogewinn von 3,24 Milliarden US-Dollar erzielt, nachdem das Geldhaus vor Jahresfrist noch Verluste von 204 Millionen Dollar geschrieben hatte. Dank des Wachstums in den drei wichtigsten Sparten hätten sich die Einnahmen um 36 Prozent auf 12,98 Milliarden Dollar erhöht, berichtete das Geldhaus.

US-NACHBÖRSE

Für die Aktien von Merck & Co ging es im nachbörslichen Handel am Freitag noch weiter nach unten. Den regulären Handel hatte die Aktie nach schwachen Quartalsergebnissen mit einem Minus von 6,0 Prozent beendet. Der Umsatz fiel im dritten Quartal leicht, während Analysten hier mit einer Stagnation gerechnet hatten. Unter anderem verringerten sich die Einnahmen mit den Antidiabetika Januvia/Janumet, beides Kassenschlager von Merck. Die Aktie reduzierte sich bis um 19.59 Uhr Ortszeit auf nasdaq.com um weitere 2,1 Prozent auf 57 Dollar. Auch die Aktie des Einzelhändlers J.C. Penney baute ihr Minus aus dem regulären Handel nach der Schlussglocke noch leicht aus. Die Aktie verlor nach einem Abschlag von 14,8 Prozent weitere 0,3 Prozent auf 3,11 Dollar. Sowohl für das dritte Quartal als auch für das Gesamtjahr hatte das Unternehmen die Prognose gesenkt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.434,19 0,14 33,33 18,58 S&P-500 2.581,07 0,81 20,67 15,29 Nasdaq-Comp. 6.701,26 2,20 144,49 24,49 Nasdaq-100 6.213,47 2,91 175,60 27,75 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 892 Mio 868 Mio Gewinner 1.824 1.550 Verlierer 1.111 1.410 Unverändert 119 100

Starke Quartalszahlen von Intel, Amazon, Microsoft und der Google-Mutter Alphabet haben die Kurse an der Wall Street zum Wochenausklang angetrieben. Für den Nasdaq-Composite ging es ebenso wie für den S&P-500 auf neue Rekordstände. Dazu kamen noch überzeugende Daten zum US-Wirtschaftswachstum im dritten Quartal. Außerdem hoffen die Börsianer noch immer auf eine baldige Steuerreform in den USA. Im Falle einer Verabschiedung dürfte die Rally an der Wall Street weiterlaufen, hieß es aus dem Handel. Kaum Einfluss hatten die Entwicklungen um Katalonien. Amazon ist im dritten Quartal wie gewohnt rasant gewachsen. Die Aktie schoss um 13,2 Prozent auf 1.101 Dollar nach oben. Die Google-Mutter Alphabet steigerte im dritten Quartal Umsatz und Ergebnis kräftig und übertraf die Erwartungen der Analysten. Die Aktie legte um 4,3 Prozent auf 1.034 Dollar zu. Die Marktkapitalisierung ist am Freitag erstmals über die Marke von 700 Milliarden Dollar gestiegen. Intel kletterten nach Zahlen um 7,4 Prozent. Microsoft hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 erneut von seinem Cloud-Computing-Geschäft profitiert und besser abgeschnitten als vom Markt erwartet. Die Aktien gewannen in der Folge 6,4 Prozent. Chevron verloren dagegen nach den Quartalszahlen 4,1 Prozent. Die Aktien von Exxon gewannen nach anfänglichen Verlusten 0,3 Prozent. Die Papiere von Merck & Co verloren 6,0 Prozent. Der Umsatz fiel im dritten Quartal leicht, während Analysten mit einer Stagnation gerechnet hatten. Für die Aktie von J.C. Penney ging es nach einer Gewinnwarnung um 14,8 Prozent nach unten.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,42 -4,7 2,46 -2,9 30 Jahre 2,93 -3,9 2,97 -13,5

Der "sichere Hafen" Anleihen profitierte von den jüngsten Entwicklungen in Katalonien. Die Notierungen legten kräftiger zu. Die Rendite der zehnjährigen Treasurys fiel im Gegenzug um 5 Basispunkte auf 2,42 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1616 +0,2% 1,1596 1,1635 +10,5% EUR/JPY 132,01 +0,1% 131,90 132,74 +7,4% EUR/GBP 0,8835 -0,0% 0,8835 0,8896 +3,7% GBP/USD 1,3147 +0,2% 1,3125 1,3080 +6,6% USD/JPY 113,65 -0,1% 113,74 114,08 -2,8% USD/KRW 1126,11 -0,2% 1126,11 1129,68 -6,7% USD/CNY 6,6464 -0,1% 6,6514 6,6521 -4,3% USD/CNH 6,6476 -0,0% 6,6500 6,6530 -4,7% USD/HKD 7,8007 -0,0% 7,8035 7,8036 +0,6% AUD/USD 0,7672 +0,1% 0,7668 0,7646 +6,3% NZD/USD 0,6838 -0,3% 0,6862 0,6837 -1,6%

Der Euro setzte die Abwärtsfahrt vom Vortag fort. Die Zusicherung einer langen Zeit niedriger Zinsen durch die EZB hat ihn gegen den Dollar an den beiden Tagen um nahezu 2 Cent gedrückt. Ein zusätzlicher Abschwung kam durch das starke US-BIP, das den Dollar stützte. Mit ihm fiel der Euro im Tagestief bis auf 1,1574 Dollar, den tiefsten Stand seit Mitte Juli. Im späten US-Handel konnte sich die Gemeinschaftswährung allerdings wieder der Marke von 1,16 Dollar annähern und stand bei 1,1598 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,94 53,9 +0,1% 0,04 -5,5% Brent/ICE 60,45 60,44 +0,0% 0,01 +3,0%

Für die Ölpreise ging es kräftig nach oben. Der Brent-Preis kletterte erstmals seit mehr als zwei Jahren über 60 Dollar. Händler verwiesen auf anhaltende Spekulationen bezüglich einer Ausweitung der beschlossenen Fördermengenbegrenzungen. Vor diesem Hintergrund sind die Blicke der Investoren auf das Opec-Treffen am 30. November gerichtet, so ein Händler. Doch gebe es auf der anderen Seite die Sorge, dass mit den gestiegenen Ölpreisen auch die US-Schieferölförderung wieder zunehmen könnte. Unterlegt wurde dies durch die Daten von Baker Hughes, die erstmals seit vier Wochen wieder eine leichte Zunahme bei den aktiven Ölförder-Plattformen in den USA vermeldeten. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI legte zum US-Settlement um 2,4 Prozent auf 53,90 Dollar zu und lag damit auf dem höchsten Stand seit Ende Februar. Für Brent ging es um 1,9 Prozent auf 60,44 Dollar nach oben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.270,19 1.272,72 -0,2% -2,54 +10,3% Silber (Spot) 16,76 16,82 -0,4% -0,07 +5,2% Platin (Spot) 915,65 916,20 -0,1% -0,55 +1,3% Kupfer-Future 3,10 3,10 -0,2% -0,01 +22,6%

Der Goldpreis konnte sich vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen in Katalonien leicht erholen. Dennoch steht auf Wochensicht ein Minus von 0,7 Prozent zu Buche. Dazu kam die Unsicherheit hinsichtlich des nächsten Präsidenten der US-Notenbank. Hier gebe es derzeit kein klares Bild, sagte ein Beobachter. Die Feinunze kletterte zum US-Settlement um 0,2 Prozent auf 1.272 Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREIAG, 20.00 UHR

BREXIT

Mit Blick auf den geplanten EU-Austritt Großbritanniens will Belgien ein englischsprachiges Handelsgericht errichten und damit Unternehmen von der Insel weglocken. "Wenn wir Brüssel zu einem internationalen Wirtschaftsknotenpunkt machen wollen, müssen die Betroffenen ihre Rechtsstreitigkeiten lösen können", erklärte das belgische Justizministerium.

NORDKOREA-KONFLIKT

US-Verteidigungsminister Jim Mattis hat Nordkorea davor gewarnt, einen Angriff mit Atomwaffen zu starten. Jeder Einsatz nuklearer Waffen werde eine "massive militärische Antwort, wirksam und überwältigend," nach sich ziehen.

RUSSLAND-AFFÄRE USA

Bei den Ermittlungen zu einer möglichen russischen Einflussnahme auf den US-Präsidentschaftswahlkampf hat Sonderermittler Robert Mueller Medien zufolge die ersten Anklagen vorbereitet. Die Geschworenen-Jury eines Washingtoner Gerichts habe auf Antrag Muellers erste Anklageerhebungen gebilligt, berichtete der Fernsehsender CNN. Am Montag könnte es bereits die ersten Festnahmen geben.

POLITIK IRAK

Der Präsident der autonomen Kurdenregion im Nordirak, Massud Barsani, hat seinen Rücktritt erklärt. Er gebe sein Amt zum 1. November ab, sagte er. Barsani hatte trotz interner Widerstände die Kurden am 25. September über die Unabhängigkeit abstimmen lassen. Zwar votierten die Kurden praktisch geschlossen für die Abspaltung von Bagdad, doch startete die irakische Zentralregierung daraufhin eine Militäroffensive, bei der sie den Kurden praktisch alle Gebiete außerhalb der Autonomieregion abnahm.

POLITIK IRAN

Auch nach massiver Kritik von US-Präsident Donald Trump will der Iran an seinen Raketenprogrammen festhalten. "Um unsere Nation und unsere staatliche Einheit zu verteidigen, werden wir weiter alle Waffen bauen, die wir benötigen", sagte der iranische Präsident Hassan Ruhani in einer Rede vor dem Parlament in Teheran. Mit seinen Rüstungsprogrammen verletze der Iran "keine internationalen Regeln".

US-NOTENBANK

US-Präsident Donald Trump scheint Fed-Gouverneur Jerome Powell als Nachfolger von Amtsinhaberin Janet Yellen an der Spitze der US-Notenbank zu favorisieren. Trump werde Powell kommende Woche als Kandidaten für das Amt des Präsidenten der Federal Reserve vorschlagen, sagte eine informierte Person. Allerdings habe Trump noch keine endgültige Entscheidung getroffen und könne seine Meinung immer noch ändern, gaben diverse Informanten zu bedenken.

RATINGS

Standard & Poor's (S&P) hat für Deutschland die Spitzenbonität AAA bestätigt. Der Ausblick ist stabil. Ferner hob S&P für Italien das lang- und kurzfristige Kreditrating auf BBB von zuvor BBB- an. Der Ausblick ist stabil. Zur Begründung wurde auf die verbesserten konjunkturellen Wachstumssaussichten für Italien verwiesen. Fitch hat die Ratings für Großbritannien (AA), die Niederlande (AAA) und Lettland (A-) bestätigt. Für Großbritannien ist der Ausblick weiter negativ, was die Analysten mit den Unsicherheiten und bestehenden Abwärtsrisiken vor dem Hintergrund der Austrittsverhandlungen des Landes aus der Europäischen Union begründen.

DEUTSCHE TELEKOM

CEO Timotheus Höttges hat angedeutet, dass er einem Zusammenschluss der US-Tochter T-Mobile US mit einem Wettbewerber unter der Administration von US-Präsident Donald Trump grundsätzlich bessere Chancen einräumen würde als unter der Vorgänger-Regierung. Dow Jones Newswires hatte vergangene Woche unter Berufung auf informierte Personen berichtet, dass die groben Grundzüge eines möglichen Zusammenschlusses von T-Mobile US und dem viertgrößten US-Mobilfunkkonzern Sprint zwar schon feststehen würden, die seit Monaten andauernden Verhandlungen sich aber weiter hinziehen und immer noch scheitern könnten.

FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC)

Die Aktionäre des US-Gesundheitsdienstleisters NxStage Medical stimmten der Übernahme durch FMC zu.

AKZO NOBEL

und sein US-Konkurrent Axalta Coating Systems spielen mit dem Gedanken einer möglichen Fusion unter Gleichen, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person berichtete. Die Gesprächen befänden sich allerdings in einem frühen Stadium und könnten immer noch scheitern, gab der Informant zu bedenken.

HSBC

hat im dritten Quartal einen Nettogewinn von 3,24 Milliarden US-Dollar erzielt, nachdem die Bank vor Jahresfrist noch Verluste von 204 Millionen Dollar geschrieben hatte. Dank des Wachstums in den drei wichtigsten Sparten und weltweit hätten sich die Einnahmen um 36 Prozent auf 12,98 Milliarden Dollar erhöht. Vor Steuern verdienten die Briten 4,62 Milliarden Dollar, mehr als eine Verfünffachung des Vorjahreswerts.

