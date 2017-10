Klartext: Wirecard und Barrick Gold

Liebe Leserin, lieber Leser,

wer Wirecard-Aktien im Depot hat, konnte sich zuletzt freuen: Das Unternehmen veröffentlichte vorläufige Zahlen zum dritten Quartal und erhöhte prompt die Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Der Kurs der Aktie steht nun in der Nähe des Jahreshochs bzw. was schreibe, ich, des Allzeithochs, und auf 12-Monats-Sicht fehlt nicht mehr viel zum "100%er" (aktuelle 12-Monats-Performance: ca. +96%). Wenn ich mir den Chart anschaue, wird mir allerdings etwas mulmig im Hinblick auf "heiß gelaufen":

Chart Wirecard Aktie

Quelle: tradingview.com

Wirecard: Die Prognose für 2017 wird erhöht

Es gilt zu beachten, dass die vorläufigen Zahlen genau das sind - vorläufig. Denn Wirecard teilte mit, dass es die endgültigen Zahlen erst am 15. November geben soll. Doch erfahrungsgemäß weichen diese endgültigen Zahlen dann wenig bis kaum von den vorläufigen ab - warum sonst sollte Wirecard irreführende Zahlen kurz vor den endgültigen veröffentlichen? Hier der Blick auf die Eckdaten: Den vorläufigen Zahlen zufolge konnte Wirecard den Umsatz im dritten Quartal 2017 um 52% auf 406,5 Mio. Euro erhöhen. Das Ebitda (= Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) stieg demnach um 35% auf 110,2 Mio. Euro. Die Prognose für das Ebitda im Gesamtjahr 2017 erhöht das Wirecard-Management von 392-406 Mio. Euro auf 398-415 Mio. Euro.

Dann der Blick auf Barrick Gold:

Klein Vieh macht auch Mist: Barrick Gold hat eine Quartalsdividende von 3 US-Cents je Aktie angekündigt. Wer diese erhalten möchte, sollte diese Daten kennen: Zahltag soll laut Barrick Gold der 15. Dezember sein. Die Zahlung erhalten sollen diejenigen Aktionärinnen/Aktionäre, die am 30. November 2017 die Aktien besitzen (sogenannter "record date"). Bei diesem Termin würde ich erfahrungsgemäß bereits nicht erst am 30.11., sondern bereits früher kaufen. Denn wenn z.B. nicht direkt an der Heimatbörse gekauft wird, dann kann der Stichtag auch etwas früher sein. Selber schon erlebt.

Barrick Gold: 3 Cents pro Aktie als Quartalsdividende

Ansonsten finde ich im Hinblick auf die Barrick Gold Aktie weiterhin die Entwicklung in Tansania sehr wichtig. Bekanntlich wurden da die Eckdaten im Hinblick auf eine mögliche Einigung mit der Regierung Tansanias veröffentlicht. Von einer Aufhebung des Exportstopps für Acacia Mining konnte ich da aber noch nichts lesen. Und Acacia Mining gehört mehrheitlich zu Barrick Gold (63,9% Beteiligung) und lieferte 2016 knapp 10% der gesamten Goldproduktion von Barrick Gold. Hier geht es also um keine Kleinigkeiten. Deshalb rate ich dazu, dies im Blick zu behalten.

Und dann noch das Zitat zum Tag: "Und ob alles im ewigen Wechsel kreist, es beharrt im Wechsel ein ruhiger Geist." - Friedrich Schiller

Michael Vaupel