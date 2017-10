Am Freitag emittierte das italienische Öl- und Gasunternehmen Saipem SpA (Ba1/BB +) eine EUR 500 Mio. Anleihe bei MS+206,7 BP (7J). Eine Ankündigung zur möglichen Emission einer EUR denominierten Senior Unsecured Anleihe im mittleren Laufzeitenbereich kam vom polnischen Immobilienentwickler Gehlamco Invest. So sollen hierfür Treffen mit Anleiheinvestoren ab nächster Woche Montag stattfinden. Unterdessen verschob Monte dei Paschi das für mit Start heute angekündigte freiwillige und an Retailinvestoren gerichtete Umtauschangebot bis auf weiteres, da das dafür notwendige Dekret vom italienischen Ministerium für Wirtschaft und Finanzen noch nicht erlassen wurde. Ratings: Infolge der bei Frigoglass SAIC abgeschlossenen Kapitalrestrukturierung erhielt das Unternehmen ein Upgrade von...

