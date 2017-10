DAX - Das Ende der Fahnenstange? (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /aufwärts Rückblick: Nach dem erfolgreichen Ausbruch aus dem bullischen Konsolidierungsdreieck gab es für den DAX am vergangenen Donnerstag kein Halten mehr und der Index zog direkt über das vorherige Allzeithoch bei 13.094 Punkten an. Am Freitag setzte sich der Kaufimpuls fort und führte den Index an das in den letzten Tagen bereits vorgestellte zentrale charttechnische Kursziel bei 13.250 Punkten. Damit hat der Index alle relevanten Ziele seit dem Beginn der Rally Ende August abgearbeitet und könnte daher ab sofort in eine dynamische Gegenbewegung übergehen. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.01 Uhr): In der Vorbörse ist der Index marginal unter...

