Die Daimler-Aktie hat sich lange geziert. Am Freitag ist das Papier dann endlich über die Marke von 70 Euro ausgebrochen. Die Widerstände aus den Monaten Januar und April 2017 sowie Juni 2014 wurden somit aus dem Weg geräumt. Gleichzeitig lieferte Daimler ein neues Kaufsignal. Bereits Ende September hatte das Papier Relative Stärke signalisiert, als die Aktie über die wichtige 200-Tage-Linie kletterte.Woher kommt die gute Stimmung für Autowerte auf einmal?Die Investoren begrüßen die Bekenntnis der Konzerne zur Elektromobilität, zu neuen Ideen ,zu neuen Konzepten. Dafür nehmen die Anleger auch geringere Gewinne in den nächsten Jahren in Kauf. Jedoch muss Daimler auf die Tube drücken. Was die E-Mobilität betrifft, ist VW aktuell voraus geprescht, steckt 20 Milliarden in neue Stromer plus 50 Milliarden Euro für die benötigten Batteriekapazitäten.

