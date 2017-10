Der saudische Thronfolger Mohammed will für das Land einen "moderaten Islam". Er setzt Zeichen durch Wirtschaftsreformen und gewährt Frauen mehr Rechte. Sie sollen bald Stadien besuchen dürfen - unter einer Bedingung.

Jahrzehntelang gab es in Saudi-Arabien weder Musikkonzerte noch Filmvorführungen, und Frauen am Steuer wurden festgenommen. Doch nun schlägt der Mann, der bald König des konservativen Landes sein könnte, einen neuen, moderneren Kurs ein: Kronprinz Mohammed bin Salman.

So dürfen Frauen in Saudi-Arabien künftig Sportereignisse im Stadion verfolgen - wenn sie mit ihrer Familie kommen. Die allgemeine Sportbehörde werde "die Hauptstadien in Riad, Dammam und Dschidda sanieren, um ab 2018 Familien empfangen zu können", sagte Behördenchef Turki Al-Ascheich am Sonntag laut dem Internetmagazin "Arab News" und anderer Medien.

Die Maßnahme folgt mehreren Entscheidungen der saudischen Führung, die in kleinen Schritten auf eine größere Gleichstellung von Frauen zulaufen. Prominentestes Beispiel ist die Änderung, dass Frauen ab kommendem Jahr Auto fahren dürfen. Einmalig durften Frauen am vergangenen Nationalfeiertag Ende September auch schon einmal in Sportstadien.

Seit bin Salman mit Unterstützung seines Vaters an die Macht katapultiert wurde, treibt er an vielen Fronten Reformen voran. Diese könnten für einen der wichtigsten Verbündeten der USA eine neue Ära einläuten und dem ultrakonservativen Dogma des Königreichs ein Ende bereiten. Der Prinz führte Konzerte und Kinofilme wieder ein und gilt als treibende Kraft hinter der Entscheidung seines Vaters, des Königs, das Frauen-Fahrverbot aufzuheben.

Der Widerstand gegen die Veränderungen hält sich bislang in Grenzen. Doch einige Kritiker des Prinzen wurden festgenommen. Als sich das Königreich vor vier Jahrzehnten für soziale Reformen geöffnet hatte, hatten radikal-sunnitische Gegner der Monarchie die heiligste Stätte des Islams in Mekka belagert.

Prinz Mohammeds Agenda stellt die langjährige Allianz der Dynastie der Sauds mit dem klerikalen Establishment des Landes auf den Kopf. Stattdessen strebt der 32-Jährige eine Annäherung an einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...