Die Koalitionsverhandlungen zwischen Union, FDP und Grünen laufen und eines der wichtigsten Themen ist die Haushaltsgestaltung. Wenn alle Parteien möglichst viele ihrer teils teuren Versprechen durchbringen wollen, muss auch entsprechend Geld her, um das zu bezahlen. Neue Schulden will man schließlich nicht.



Also kam nun in den Gesprächen der Vorschlag auf, die großen und wertvollen Unternehmensanteile, die der deutsche Staat noch immer an der Deutschen Telekom (WKN:555750) hält, zu versilbern. Die traditionell privatwirtschaftlich orientierte FDP ist von der Idee angetan und hat vorgeschlagen, die Erlöse in den Netzausbau zu investieren, aber auch die Grünen waren angeblich für die Idee zu erwärmen.



In einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...