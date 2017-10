DigiTar, Inc.: WebProtectMe startet die Online-Erkennung in Echtzeit von emotionalen & psychischen Problemen bei Erwachsenen & Jugendlichen

WebProtectMe startet die Online-Erkennung in Echtzeit von emotionalen & psychischen Problemen bei Erwachsenen & Jugendlichen

Oktober 2017 (Boise, ID USA): DigiTar verkündete heute die Erweiterung seiner Schutzplattform WebProtectMe für mobile Cloud-Services um BeCalm, eine fortschrittliche Filterfunktion für psychische Probleme.

Was ist BeCalm? Heutzutage schämen sich viele Teenager in irgendeiner Weise für ihr Aussehen oder leiden unter einer Form sozialer Stigmatisierung und reagieren darauf mit "Selbstverletzung". Dies ist ein immer häufigeres Phänomen bei sowohl Teenagern als auch Erwachsenen und äußert sich in Verhaltensweisen wie Schneiden, Verbrennen, Überdosieren, Kneifen, Verletzen der Haut sowie des Körpers und tritt am häufigsten bei Mädchen im Teenageralter auf.

ABLENKUNG ist entscheidend, um die Neigung zur Selbstverletzung zu verhindern. Durch eine sofortige Änderung der Denkprozesse und eine aktive Herausforderung vergeht der Drang. Der WebProtectMe Safe Browser von DigiTar leitet alle Suchanfragen durch unsere Filter, um die Suchanfragen und Daten zu schützen und zu sichern.

Außerdem haben wir BeCalm Screening als einen zusätzlichen Schutz für unsere über die Premium Mobile Cloud geschützten Abonnenten hinzugefügt. Wenn BeCalm aktiviert ist, analysiert WebProtectMe konstant alle Internetsuchanfragen auf mögliche Inhalte zum Thema zwanghafter

Selbstverletzung oder Veranlagungen dazu. Welche Vorteile birgt das?

Sofortiges Eingreifen! Selbstverletzung hat eine zwanghafte und überwältigende "Sieh-mich"-Komponente, üblicherweise im Zusammenhang mit Depressionen. Die Person hat das Gefühl, die Kontrolle verloren zu haben, und kann nicht mehr aufhören, nachdem sie einmal damit begonnen hat. BeCalm fördert die Entwicklung einer guten psychischen Gesundheit durch Früherkennung und sofortiges Eingreifen. Eine Zusammenarbeit mit medizinischem Fachpersonal, über WebProtectMe-Guardian, zeigt jungen Menschen und ihren Familien ihren Fortschritt und Rückfälle und hilft dem Einzelnen, seine Widerstandsfähigkeit und sein Gefühl der Eigenverantwortlichkeit zu stärken. BeCalm konzentriert sich auf die Frühwarnung und ein frühzeitiges Eingreifen bei Essstörungen, Depressionen, Angststörungen, Selbstverletzung und Sucht.

Das Beste ist: BeCalm ist im Paket WebProtectMe Premium bereits kostenlos enthalten.

Für weitere Informationen über DigiTar besuchen Sie https://digitar.eu, oder wenden Sie sich an DigiTar, Inc. Investor Relations, Fintresa Finanz & Treuhand, AG, Natan

Rotenberg unter rotenberg@fintresa.ch; Telefon: + 41-61-971 7688.6

