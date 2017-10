FMW-Redaktion

Alles lief in der letzten Woche für die Bullen: das US-Abgeordnetenhaus billigte die Budget Resolution, die Märkte gehen jetzt davon aus, dass die US-Steuerreform kommen wird (ob zurecht, wird sich zeigen). Dann die EZB, genauer Mario Draghi, der den Märkten versichern wollte, dass das QE noch seht lange andauern werde - ein Versprechen, das er nicht wird halten können. Und die Zahlen von Amazon und Co., die dem Nasdaq am Freitag zu einer unglaublichen Rally verhalfen. Dazu gehen die Märkte davon aus, dass Trump in dieser Woche Jerome Powell als neuen Fed-Chef ernennen wird - auch das war ein Grund zur Freude für die Wall Street.

Mehr geht eigentlich nicht - was kann jetzt noch kommen? Vielleicht aber kommen jetzt einige Risiken in den Blick, so etwa die wohl heute oder im Laufe der Woche anstehenden Anklagen, vielleicht sogar Verhaftungen durch den Sonderermittler ...

