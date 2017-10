In Deutschland verpflichtet das Präventionsgesetz Krankenkassen dazu, jährlich mindestens zwei Euro je Versichertem in betriebliche Gesundheitsförderung zu investieren. In dem Bereich will die neue Marke Vilua wachsen.

Die Bertelsmann Dienstleistungstochter Arvato startet mit der neuen Marke Vilua im Gesundheitsbereich. Vilua bietet für Konzerne, Gesundheitsunternehmen und Krankenkassen unter anderem Programme für die Gesundheitsförderung und Versorgung von Menschen an.

Rund 170 Mitarbeiter sind derzeit laut Geschäftsführer Jens Härtel für Vilua tätig: Von medizinischem Fachpersonal wie Ärzte und Apotheker über zertifizierte Coaches bis hin zu Designern und Entwicklern: Vilua kombiniert digitale Produkte und persönliches Coaching.

Den individuellen Gesundheitscheck-up beispielsweise gibt es bei einer virtuellen Radtour im so genannten Präventiometer, bei dem wichtigen Daten wie Körpergewicht, Blutdruck, Hör- und Sehvermögen oder auch der Stresslevel ermittelt werden. Anschließend wird für den Nutzer das persönliche Gesundheitsprogramm zusammengestellt, unterstützt mit speziellen Apps und der digitalen aber auch persönlichen Kommunikation mit dem Coach. "Bei Vilua steht immer die Begleitung des Nutzers im Vordergrund", sagt Geschäftsführer Härtel. "Der Nutzer kann ein Patient sein, der Mitarbeiter eines Unternehmens oder auch ein Versicherter. Ziel ist es, den Menschen bei einer Verhaltensänderung zu unterstützen, um letztlich seine Lebensqualität zu verbessern", so der Mediziner.

Vilua zielt mit seinem Angebot stark auf den Markt der betrieblichen Gesundheitsförderung, ein viel versprechendes Feld, in dem sich viele Anbieter von der Krankenkasse, über Reha-Firmen bis zum Beratungsunternehmen tummeln. In Deutschland etwa verpflichtet das neue Präventionsgesetz Krankenkassen dazu, jährlich mindestens zwei Euro je Versichertem in betriebliche Gesundheitsförderung zu investieren.

Hinzu kommen viele Aktivitäten der Unternehmen selbst. Sie haben erkannt, dass sie durch Investitionen in die Gesundheit ihrer Mitarbeiter auch einen echten Nutzen haben, etwa wenn die Fehlzeiten durch Krankheit reduziert werden können. Eine Studie des Beratungs- und Marktforschungsunternehmen ...

