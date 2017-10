Aller Kritik zum Trotz bleibt Bitcoin gefragt. Die Krypto-Währung kostete an der Börse BitStamp am Montag 6134 Dollar und blieb damit in Reichweite des Rekordhochs von 6316,85 Dollar vom späten Freitagabend. "Der Startschuss für eine Jahresendrally ist damit gefallen", sagte Timo Emden, Deutschland-Chef des Online-Brokers DailyFX.

